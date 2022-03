Chieti, Raddoppio ferrovia, la variante presentata ai comitati cittadini

Comune di Chieti, ultime dal sito web istituzionale:

Chieti,

19 marzo 2022 – Il sindaco Diego Ferrara ha preso parte stamane alla

Commissione consiliare congiunta Urbanistica e Ferrovia per presentare ai

comitati cittadini ospiti la variante al primo lotto del progetto di

velocizzazione della linea ferroviaria Roma-Pescara che interesserà la zona di

Brecciarola, verso l’interporto – I due consiglieri presidenti, Vincenzo Ginefra

per la commissione della Ferrovia e Pietro Iacobitti per quella Urbanistica,

hanno illustrato lo stato dell’arte e il contenuto dell’ipotesi progettuale che

il Comune di Chieti di concerto con il Comune di Manoppello presenterà a

RFI e in sede di conferenza dei servizi.

“Arriviamo

verso la conclusione del confronto pubblico con qualche speranza in più della

partenza – così il sindaco Diego Ferrara

– perché durante il tragitto, grazie alla scelta di unire le energie e le

azioni fra tutti i Comuni interessati

dal progetto, abbiamo avuto una voce più forte, voce che RFI si è detta

dal progetto, abbiamo avuto una voce più forte, voce che RFI si è detta disponibile ad ascoltare

del dibattimento pubblico per primo lotto, abbiamo portato la cosiddetta “variante

dei cittadini”, il progetto rimodulato del tratto che va verso l’Interporto,

che grazie a un’ubicazione differente perde la maggior parte delle sue

criticità e riduce notevolmente il suo impatto sulla vita e l’economia

cittadina – Un passo condiviso fra Comuni, comitati, ma anche con i tecnici di RFI,

che hanno manifestato una concreta apertura verso la variante, disponibilità che

per un progetto di tale e tanta importanza non è poca cosa – Il prossimo passo,

il 23 marzo, sarà la scadenza della consegna dei quaderni di osservazione che dovranno

essere caricati sul sito di RFI e poi ci prepareremo alla conferenza dei

servizi, che entro giugno definirà il confronto sull’opera per passare a una

fase più operativa

nonché sull’altro tratto che non è ricompreso nei tempi e nei fondi del PNRR, quello

fra Chieti e San Giovanni Teatino, su cui si concentrerà ora la nostra

attenzione”.

“La

variante verrà realizzata secondo le necessità dei cittadini, questa è la base

fondamentale dell’azione andata in onda fino a oggi – così il presidente della

Commissione, Vincenzo Ginefra – Noi dobbiamo

avere un’opera tecnologicamente avanzata, efficiente rispetto alle necessità

dei cittadini in tutti i suoi lotti

concetto basilare e abbiamo voluto riferire ai Comitati, in Commissione, innanzitutto

perché li rappresentiamo, ma anche perché si rendessero conto del lavoro fatto,

perché questo obiettivo si possa concretizzare

Questo studio è stato anche metabolizzato da RFI, che durante le fasi del

dibattimento pubblico si è dimostrata disponibile al vaglio di ipotesi

alternative, giovedì 31 marzo alle ore 15 verrà presentato ai Cittadini di

Brecciarola in presenza del gruppo di tecnici e progettisti che animano le fasi

del pubblico dibattimento e della Coordinatrice del Dibattito Pubblico Iolanda

Romano unitamente ai Progettisti Italferr”.

