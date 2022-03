Chieti, Raddoppio ferrovia, la variante presentata in Commissione anche al comitato di Chieti Scalo

Chieti, nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale:

Chieti,

24 marzo 2022 – Continua il lavoro della Commissione speciale sul progetto di

velocizzazione della linea ferroviaria Roma-Pescara – si legge sul sito web ufficiale. I due consiglieri

presidenti, Vincenzo Ginefra per la commissione speciale della Ferrovia e

Pietro Iacobitti per quella Urbanistica, hanno illustrato lo stato dell’arte ai

cittadini del comitato FerroVia di Chieti Scalo –

- Pubblicità -

“La

Commissione sta facendo un enorme lavoro di conoscenza e confronto con la

cittadinanza – così il presidente Ginefra – avevamo assunto un impegno come

Amministrazione, che stiamo portando avanti a tutti i livelli: il sindaco

Ferrara e il presidente del Consiglio Comunale come Istituzioni cittadine, la

Commissione, come braccio operativo dell’Assise che ha mobilitato attenzione e

iniziative perché la voce della città fosse ascoltata – si legge sul sito web ufficiale. Anche il tratto fra San

Giovanni Teatino e Chieti Scalo è sotto la nostra attenzione, perché, sebbene

abbia una procedura e tempi differenti da quelli degli altri lotti, comunque

presenta delle criticità che dobbiamo smussare, andando incontro alle criticità

emerse dagli incontri con i Comitati – Questo lavoro tecnico sarà portato avanti

anche su questa sezione progettuale, di concerto con il Comune di San Giovanni

Teatino, in modo che tutte le istanze che arrivano dai territori saranno

considerate – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Questo abbiamo spiegato ai cittadini del comitato FerroVia, invitando i membri alla collaborazione perché

l’obiettivo si possa concretizzare – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Prossimo impegno sarà quello di giovedì 31

marzo alle ore 15.00, quando si terrà un incontro pubblico sulla variante Lotto

1 di Brecciarola, in loco e in presenza del gruppo di tecnici e progettisti che

animano le fasi del pubblico dibattimento e della Coordinatrice del Dibattito

Pubblico Iolanda Romano unitamente ai Progettisti Italferr”.

Lo riporta una nota diffusa, oggi, dal Comune di Chieti e online sul sito web del Comune. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 15, anche mediante il canale web istituzionale del Comune di Chieti, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: comune.chieti.it