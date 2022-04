Chieti, Raddoppio ferroviario, Commissione vaglia gli aspetti commerciali e ambientali

Comune di Chieti, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:

14 aprile 2022 – Commissione a tre stamane sul progetto del raddoppio della

linea ferroviaria Roma-Pescara: nella sede della delegazione comunale si sono

infatti riunite oltre alla Commissione speciale anche quella al Commercio e alla

Pianificazione del Territorio, presiedute dai consiglieri Vincenzo Ginefra,

Enrico Iezzi e Pietro Iacobitti – Ha preso parte ai lavori anche l’assessore al

Commercio, Manuel Pantalone –

“Ci siamo confrontati sugli effetti

che l’attuale stesura del progetto potrebbe portare all’ambiente, nonché alle

attività commerciali della città – riferisce il presidente della Commissione

speciale, Vincenzo Ginefra – Mentre l’Amministrazione, insieme agli

altri Comuni e agli uffici tecnici lavora alla variante e a rendere concreta e

fattibile una soluzione alternativa all’attuale stesura del progetto, continua l’opera

di conoscenza e informazione che la Commissione speciale sta facendo,

confrontandosi con la cittadinanza e promuovendo il confronto anche su altri

aspetti relativi al progetto – Stamane, grazie alla presenza dell’assessore

Pantalone abbiamo fatto il punto sulle ricadute negative per il commercio, nel

caso non si riuscisse a rendere possibili le modifiche richieste, istanze che

arrivano direttamente dal Tavolo istituzionale al Commercio, che chiede le modifiche

che anche i Comitati ci hanno illustrato – riporta testualmente l’articolo online. Abbiamo vagliato anche gli aspetti

ambientali, essendo la ferrovia nel pieno di aree particolari, vincolate e siti

di interesse regionale a causa della necessaria bonifica e rinaturalizzazione – si apprende dalla nota stampa.

Aspetti che completano un quadro complesso di criticità verso l’attuale

progetto, evidenziato a tutti i livelli da parte dei tecnici che stanno

elaborando altre vie – recita la nota online sul portale web ufficiale. Continueremo il nostro lavoro anche sugli altri tratti di

tracciato su cui a breve si aprirà il dibattimento pubblico e al termine delle

sedute, così come dal cronoprogramma che ci siamo dati, rendiconteremo la

nostra attività alla città in un Consiglio Comunale Straordinario aperto ai cittadini”.

