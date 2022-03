Chieti, Raddoppio ferroviario, la richiesta dei sindaci di Manoppello e Chieti a RFI e Ministero

Chieti, nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale:

Chieti, 7 marzo 2022 – Una proposta concreta, con tavole e disegni che mostrano un tracciato

alternativo fuori dai centri urbani e la richiesta di elaborare uno studio

approfondito di fattibilità tecnico-economica del Progetto Cittadino(Variante Interporto) a partire dall’ipotesi

di tracciato sviluppato, nelle scorse settimane, grazie al contributo di

comunità e tecnici locali e presentato in sede di dibattito pubblico – aggiunge testualmente l’articolo online. Con una nota congiunta, mentre

inizia un’altra settimana di discussione sul progetto di raddoppio ferroviario

Lotto 1 (Brecciarola – Manoppello Scalo) e Lotto 2 (Manoppello Scalo – Scafa) e

di inteso lavoro per le comunità locali impegnate nella difesa dei propri

territori, i sindaci di Manoppello,

Giorgio De Luca e Chieti, Diego Ferrara, hanno trasmesso stamane le tavole

preliminari dello studio chiamato Ipotesi Progetto Cittadino, già presentato

giovedì scorso in sede di tavolo tecnico, a tutte le autorità nazionali e

locali interessate, a partire da Rfi, Ministero delle Infrastrutture e Consiglio Superiore dei LL.PP.

- Pubblicità -

“Come noto, le quattro soluzioni di progetto

per il raddoppio ferroviario- velocizzazione Linea Roma- Pescara non soddisfano

i nostri territori per i motivi che abbiamo ampiamente discusso nelle varie

sedi – scrivono i sindaci De Luca e Ferrara -. Nell’incontro tenutosi a

Roma il 1° marzo nella sede di RFI con il Commissario Macello, è stata

presentata la soluzione dei Comuni di Manoppello e Chieti con un’ipotesi

progettuale successivamente denominata “Progetto Cittadino”. Su questa ipotesi,

che è stata illustrata in occasione del tavolo tecnico del 3 marzo alla

presenza dei tecnici di RFI e di Italferr, della coordinatrice del Dibattito

pubblico, del presidente del Consiglio Regionale, dei tecnici della Regione e

dei sindaci interessati e successivamente ribadita in occasione del Dibattito

pubblico pomeridiano, abbiamo chiesto a Rfi di elaborare uno studio approfondito

e un piano di fattibilità tecnico-economica perché venga inserita tra le

soluzioni progettuali alternative nei tempi strettissimi che il PNRR ci impone –

Questa soluzione condivisa che permette di salvaguardare sia l’abitato di

Manoppello Scalo e che la popolosa frazione di Brecciarola di Chieti – hanno

concluso De Luca e Ferrara – è

da ritenersi, a nostro avviso, utile, coerente, poco impattante sotto l’aspetto

ambientale e che troverebbe il favore dell’intera comunità locale, consentendo

la realizzazione del progetto di raddoppio e al contempo il raggiungimento

degli obiettivi cardine del PNRR”.

La nota dei Comuni di Manoppello e Chieti è

stata trasmessa a ministero delle Infrastrutture, Consiglio Superiore dei LL.PP, Commissione nazionale del Dibattito Pubblico

(CNDP), Commissario

Straordinario di Rfi Vincenzo Macello e progettisti, alla coordinatrice del

dibattito pubblico Iolanda Romano, ai deputati e senatori eletti in Abruzzo e a

tutti gli attori abruzzesi dal presidente della Regione Marco Marsilio, al

presidente del Consiglio regionale Lorenzo Sospiri, all’assessore al ramo Umberto D’Annuntiis, al dipartimento regionale Infrastrutture e

trasporti, ai presidenti delle Province di Pescara, Ottavio De Martinis e Chieti, Francesco

Menna, nonché ai Comune di Rosciano, Alanno e Scafa – si legge sul sito web ufficiale.

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, poco fa, dal Comune teatino e online sul portale istituzionale dell’Ente. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 15, anche mediante il sito internet del Comune di Chieti, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: comune.chieti.it