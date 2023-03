Chieti, Radio Teate On Air partecipa all’Italian Podcast Awards

- Advertisement -

Dopo i festeggiamenti dell’anniversario dell’inaugurazione della sala radio, il 30 ottobre scorso, e il primo anno di messa in onda il 14 febbraio, la web radio teatina, che persegue l’obiettivo dell’aggregazione giovanile, promossa dall’Associazione Erga Omnes (presieduta da Pasquale Elia) e dall’Informagiovani di Chieti (rappresentata da Elisabetta Fusilli e Valentina D’Angelo), assieme agli assessori del Comune di Chieti all’innovazione sociale ed alle politiche giovanili, rispettivamente Mara Maretti e Manuel Pantalone, partecipa all’Italian Podcast Awards, edizione 2023, per aggiudicarsi il premio nelle varie sezioni dei migliori podcast italiani – precisa il comunicato. I podcast che entreranno in gara, attraverso delle puntate selezionate, sono: Chicche Digitali, Free stress, Il Fisico Impertinente, Night Talk, Orienta Express, Pubbliche Interazioni, Quella dell’Oroscopo e Salotto Culturale, ascoltabili nella sezione programmi del sito www.radioteateonair.it dove la radio trasmette – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Affermano Andrea Colamedici e Maura Gancitano, i co-fondatori di Il Pod – Premio per i migliori podcast italiani, sul sito www.ilpod.it: “Il mondo del podcasting è un motore culturale che ha un potenziale enorme – recita la nota online sul portale web ufficiale. Creando i primi premi per i migliori podcast italiani vogliamo mettere in luce i tanti progetti di qualità che sono fioriti durante l’anno, e rafforzare la comunità di chi ascolta i podcast ogni giorno – aggiunge testualmente l’articolo online. Siamo convinti sia arrivato il momento di celebrare i contenuti più interessanti per valorizzare e contribuire a far crescere questo medium. Per questo vogliamo realizzare un evento di premiazione che sia il più possibile condiviso e partecipato, pensato intorno ai podcaster e alla community di ascoltatori e ascoltatrici.”

