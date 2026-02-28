Chieti: Radio Teate On Air protagonista a Sanremo con accreditamento Rai alla Sala Stampa Lucio Dalla

Radio Teate On Air ha fatto sentire la sua voce al Festival di Sanremo 2026, rappresentando con orgoglio non solo la città di Chieti, ma l’intera regione dell’Abruzzo. Grazie all’accreditamento ufficiale della Rai, la web radio nata a Chieti è stata presente nella prestigiosa Sala Stampa Lucio Dalla.

Pasquale Elia, editor di Radio Teate On Air, e Gianmarco Garofalo, speaker e coordinatore musicale, hanno partecipato alla kermesse canora più importante d’Italia come inviati e autori di contenuti esclusivi. Hanno raccontato l’evento con interviste, dirette social e aggiornamenti in tempo reale, coinvolgendo gli ascoltatori e i follower con uno sguardo fresco e autentico.

“La nostra presenza a Sanremo non è solo un traguardo, ma un segnale della crescita continua del nostro progetto”, ha dichiarato Pasquale Elia. “Radio Teate On Air è nata per dare voce al territorio, ma oggi viene chiamata a raccontare eventi nazionali. È il riconoscimento di un lavoro di squadra, fatto con passione e dedizione”.

Teate On Air si conferma una realtà solida nel panorama delle web radio italiane, capace di andare oltre i confini locali per raccontare l’Italia attraverso la musica, la cultura e la voce dei protagonisti. La partecipazione al Festival di Sanremo è stata una tappa simbolica e strategica per Radio Teate On Air, che si conferma come un media giovane, dinamico e in costante espansione.

Con il cuore in Abruzzo e lo sguardo rivolto al futuro, Radio Teate On Air continua a crescere, portando in tutta Italia la sua voce e la sua visione contemporanea della comunicazione.