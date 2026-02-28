- Spazio Pubblicitario 01 -
sabato, Febbraio 28, 2026
- Spazio Pubblicitario 01 -
HomeEventi e CulturaChieti: Radio Teate On Air protagonista a Sanremo con accreditamento Rai alla...
Eventi e Cultura

Chieti: Radio Teate On Air protagonista a Sanremo con accreditamento Rai alla Sala Stampa Lucio Dalla

- Spazio Pubblicitario 02 -

Radio Teate On Air ha fatto sentire la sua voce al Festival di Sanremo 2026, rappresentando con orgoglio non solo la città di Chieti, ma l’intera regione dell’Abruzzo. Grazie all’accreditamento ufficiale della Rai, la web radio nata a Chieti è stata presente nella prestigiosa Sala Stampa Lucio Dalla.

Pasquale Elia, editor di Radio Teate On Air, e Gianmarco Garofalo, speaker e coordinatore musicale, hanno partecipato alla kermesse canora più importante d’Italia come inviati e autori di contenuti esclusivi. Hanno raccontato l’evento con interviste, dirette social e aggiornamenti in tempo reale, coinvolgendo gli ascoltatori e i follower con uno sguardo fresco e autentico.

“La nostra presenza a Sanremo non è solo un traguardo, ma un segnale della crescita continua del nostro progetto”, ha dichiarato Pasquale Elia. “Radio Teate On Air è nata per dare voce al territorio, ma oggi viene chiamata a raccontare eventi nazionali. È il riconoscimento di un lavoro di squadra, fatto con passione e dedizione”.

Teate On Air si conferma una realtà solida nel panorama delle web radio italiane, capace di andare oltre i confini locali per raccontare l’Italia attraverso la musica, la cultura e la voce dei protagonisti. La partecipazione al Festival di Sanremo è stata una tappa simbolica e strategica per Radio Teate On Air, che si conferma come un media giovane, dinamico e in costante espansione.

Con il cuore in Abruzzo e lo sguardo rivolto al futuro, Radio Teate On Air continua a crescere, portando in tutta Italia la sua voce e la sua visione contemporanea della comunicazione.

- Spazio Pubblicitario 03 -
- Spazio Pubblicitario 04 -

Condividi questo articolo

Condividi l'articolo sui social o invialo tramite whatsapp ai tuoi contatti: clicca su una delle icone qui in basso e contribuisci anche tu a diffondere notizie e contenuti! Per te è un piccolo gesto, ma di grande importanza per la diffusione dell'informazione on-line.

- Spazio Pubblicitario 05 -
LEGGI ANCHE
- Spazio Pubblicitario 06 -

FOCUS PROFESSIONISTI E PMI

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 07 -

RUBRICHE

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 08 -

Ultime

Carica altri

RECENSIONI PRODOTTI

Carica altri

AbruzzoNews24 - L'Abruzzo in tempo reale.
Dal 2009 raccontiamo l'Abruzzo attraverso notizie, comunicati stampa, approfondimenti meteo e scientifici, rubriche e focus tematici. Siamo tra i primi e più longevi quotidiani on-line d'Abruzzo, con 15 anni di attività e migliaia di articoli pubblicati.

Redazione: redazione@abruzzonews24.com
Rettifiche: reclami@abruzzonews24.com
Privacy: privacy@abruzzonews24.com

Info e Contatti

AbruzzoNews24, testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Chieti con proc. n.549 del 27/10/2009 - Direttore: Gilberto Di Nicola (Iscriz. O.d.G. Abruzzo n. 132261) - Editore: GDN Web Agency - P.Iva: 03158450597 - REA: LT 307407 - P.e.c. gdnwebagency@pec.it