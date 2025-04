Chieti, Raggiri agli anziani, ripartono i corsi anti truffa e di alfabetizzazione digitale. In cordata Comune, Prefettura, associazioni

Comune di Chieti, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:Chieti, 10 aprile 2025 – Si chiamerà “Over 60 sicuri e smart” il nuovo ciclo di corsi gratuiti anti truffa agli anziani del Comune di Chieti con percorsi di alfabetizzazione digitale, sicurezza informatica e cittadinanza attiva dei cittadini over 60. Promosso con fondi ministeriali e con la sinergia con la Prefettura, il corso unisce l’Amministrazione comunale, assessorati a Politiche sociali e Digitalizzazione, l’associazione La cura del Tempo, Erga Omnes, la CNA di Chieti, l’università Unitre Chieti presente sul territorio da 40 anni – precisa il comunicato. Un’attività, che vede il Comune attivo già da anni, il progetto potenzia e dà continuità al percorso di alfabetizzazione digitale già avviato, attraverso una sessione dedicata alle truffe e non solo online e lo fa con la partecipazione di associazioni presenti sul territorio e sul tema – viene evidenziato sul sito web. Le sedi dove si svolgeranno le attività sono due, uno a Chieti Centro (sede CNA Via Valera) e uno a Chieti Scalo (Biblioteca Buonincontro), per un totale di 18 incontri e 36 ore per ciascun corso (un percorso base e uno avanzato di 18 ore l’uno), UNITRE propone un percorso avanzato per i suoi associati di 5 incontri di 2 ore ciascuno, con sessioni teoriche e pratiche – recita la nota online sul portale web ufficiale. A breve saranno aperte le iscrizioni al fine di far partire i corsi nel più breve tempo possibile – recita la nota online sul portale web ufficiale. Nel link la determina con il progetto: https://ww2.gazzettaamministrativa – viene evidenziato sul sito web. it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/albo_pretorio/_abruzzo/_comuni/_chieti/determinazioni/2025/Pratica_1743431306685/d0c25_00226.pdf “Abbiamo fortemente voluto potenziare questi corsi perché l’esperienza precedente è stata un successo, ha avuto tantissime adesioni ed era necessario, oltre che utile, continuare a formare over 60enni perché le truffe stanno aumentando e dobbiamo dare strumenti efficaci alla nostra comunità, come dimostra ciò che è accaduto oggi nel quartiere Levante, fatti che nascono, a quanto pare, proprio da un tentativo di truffa a persone anziane – così il sindaco Diego Ferrara e l’assessora alle Politiche sociali Alberta Giannini – . Tentativo reiterato, sappiamo di altri casi che in questi mesi hanno interessato anche altre zone della città, per questo abbiamo voluto riattivare questa attività e siamo pronti a partire – recita la nota online sul portale web ufficiale. Siamo inoltre lieti di essere riusciti a coinvolgere associazioni e realtà che operano con la comunità anziana e più fragile, certi che sapranno essere capillari ed efficaci i consigli che esperti di tecnologia e dei raggiri più in uso in questo periodo daranno durante le lezioni, nate per dare strumenti e conoscenze pratiche a chi non sa usare ancora computer, telefoni e social. Questa sinergia consente di unire competenze e risorse per offrire risposte più efficaci e coordinate, promuovendo inclusività e sicurezza nel territorio comunale – si apprende dalla nota stampa. Inoltre, la metodologia partecipativa del progetto, prevede l’attivismo sociale tanto degli anziani quanto delle nuove generazioni, attraverso il coinvolgimento della base sociale dell’Università delle tre età APS e della CNA Pensionati, ma anche dei giovani volontari dell’associazione La Cura del Tempo e di Erga Omnes, instaurando un dialogo intergenerazionale che arricchirà tutti – Necessario, ora più che mai farlo, perché siamo una delle regioni in cui le truffe stanno aumentando, inoltre proprio a causa dell’attivazione dei corsi, i truffatori si stanno specializzando, proponendo inganni sempre più sofisticati e credibili – aggiunge la nota pubblicata. Ringraziamo la Prefettura per la rinnovata fiducia data alle nostre attività di prevenzione e siamo pronti a fare decollare a brevissimo i nuovi corsi secondo le modalità di progetto, che sposa i termini dell’agenda 2030: Rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili con particolare riguardo per la fascia di popolazione anziana”. “Il corso arriva da una costruzione iniziata mesi fa, descrive anche i meccanismi psicologici della truffa, perché faccia presa e riesca – sottolinea Dario Maggipinto, presidente dell’Associazione La cura del tempo – . Per la difesa è importante comprendere come viene costruito l’attacco, infatti il progetto prevede seminari sugli aspetti psicologici connessi alle truffe online che coinvolgono persone over60, nonché un evento pubblico finalizzato a promuovere informazione e prevenzione sul tema delle truffe e della sicurezza digitale – si apprende dalla nota stampa. L’auspicio è che tutto questo si traduca in una maggiore conoscenza della comunità esposta e, dunque, nella necessaria prevenzione”. “Con Radio Teate On Air e l’associazione Erga Omnes siamo felici di dare il nostro contributo a questa importante campagna di prevenzione delle truffe agli anziani, in sinergia con il Comune di Chieti e altre realtà associative del territorio – Pasquale Elia, psicologo e formatore, presidente dell’associazione di volontariato Erga Omnes, editor del progetto Radio Teate On Air – . Attraverso contenuti audio e video, che verranno realizzati nella nostra sala Radio e in giro per Chieti, vogliamo informare, sensibilizzare e offrire strumenti concreti per riconoscere e contrastare i tentativi di raggiro – recita il testo pubblicato online. Proteggere le persone più fragili è un dovere di tutti e passa anche dalla comunicazione e dalla consapevolezza, come valore concreto di cittadinanza attiva”. “Come associazione raccogliamo oltre 230 iscritti ai quali abbiamo proposto un corso di alfabetizzazione informatica inquadrato sugli argomenti di maggiore attualità, come le truffe informatiche – riferisce Marco Fraticelli dell’Unitre Chieti – . Ma le truffe non sono solo quelle e sebbene i nostri soci si siano formati nella prevenzione, la nostra mission ci spinge a coinvolgere quanto più persone possibili, specie per l’uso delle nuove tecnologie e i raggiri fisici che sono ancora più credibili – In vista di questi corsi in sinergia con l’Amministrazione, abbiamo cominciato a formare i nostri iscritti sugli argomenti previsti, perché le attività potessero essere più incisive”. “La Cna Pensionati da sempre ha a cuore la tutela degli anziani, specie su questo campo perché le truffe stanno aumentando e dobbiamo dare a tutti gli strumenti per difendersi e per prevenirle – così Letizia Scastiglia direttrice della CNA di Chieti – . Tempo fa abbiamo fatto un opuscolo per dare indicazioni su le varie tipologie di raggiri in cui persone fragili potrebbero incorrere, nonché un corso internet per la terza età al fine di dare rudimenti per l’uso dei social e le mail, dunque siamo lieti di essere coinvolti, per dare indicazioni sempre efficaci contro le tecniche sempre più spregiudicate dei truffatori”.

