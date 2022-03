Chieti recepisce la normativa dell’Istituto superiore di sanità per i rifiuti covid

Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa del Comune di Chieti attraverso il portale web istituzionale:

Chieti, 14 marzo 2022 – In

linea con le ultime raccomandazioni dell’Istituto Superiore di Sanità, a

partire da oggi, lunedì 14 marzo anche a Chieti le persone in isolamento per

positività da covid19 potranno

tornare a conferire i rifiuti domestici attraverso il consueto sistema di

raccolta differenziata porta a porta vigente in città.

“In linea con il trend pandemico si alleggeriscono anche le regole relative

allo smaltimento dei rifiuti – così il sindaco e l’assessore all’Ambiente

Chiara Zappalorto – Un a disciplina nuova, ma comunque permeata di premure e

attenzioni, al fine di evitare uno smaltimento non in sicurezza – si legge sul sito web ufficiale. Invitiamo i

concittadini ad adeguarsi alle nuove regole, che rendono anche meno complessa

la gestione del quotidiano, per chi è contagiato – riporta testualmente l’articolo online. Ecco come cambia la raccolta:

– Per tutte le

frazioni, utilizzano almeno due sacchetti uno dentro l’altro

(della stessa tipologia prevista per la frazione raccolta).

– Inserire i fazzoletti

di carta, i rotoli di carta asciugamano, le mascherine, i guanti, i tamponi per

test di autodiagnosi COVID e materiali che

possano essere stati contaminati in una busta separata, che poi va chiusa e

gettata nel contenitore per la raccolta del materiale non riciclabile

(indifferenziata o mista).

– Chiudere bene i

sacchetti senza schiacciarli con le mani, eventualmente

indossando guanti mono-uso, e smaltiscili come sempre – recita la nota online sul portale web ufficiale.

– Non far accedere gli

animali da compagnia nel locale in cui sono presenti

i sacchetti di rifiuti per evitare rotture dei sacchetti.

– Ogni volta che devi

smaltire oggetti taglienti, a punta o comunque

in grado di provocare rotture dell’involucro, assicurati che ciò non avvenga

avvolgendoli con carta o inserendoli in un contenitore – si apprende dalla nota stampa.

– Per i NON positivi al

COVID-19 la vita non cambierà, dovranno continuare a fare la

raccolta differenziata secondo le regole in vigore sul territorio – riporta testualmente l’articolo online. Unica

raccomandazione: inserire i fazzoletti di carta, rotoli di carta asciugamano,

mascherine, guanti, tamponi per test di autodiagnosi COVID in una busta

separata, che poi va chiusa e gettata nel contenitore per la raccolta del materiale non riciclabile (indifferenziata o mista).

