Chieti, Referendum 2025, avviso per scrutatori

Chieti, nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale:La Commissione elettorale informa che in occasione dei Referendum dell’8 e 9 giugno 2025, nominerà il numero necessario degli scrutatori scegliendoli tra i cittadini iscritti nell’apposito Albo (approvato dalla Commissione il 15/01/2025 e aggiornato alle domande presentate fino al 30/11/2024) che avranno manifestato interesse a ricoprire tale incarico – recita il testo pubblicato online. Le domande di adesione dovranno essere presentate entro e non oltre il giorno 9 maggio 2024 compilando l’apposito modello con allegata fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità: – in forma cartacea all’Ufficio Protocollo del Comune di Chieti – c.so Marrucino 81 – via e-mail all’indirizzo di Posta Elettronica Certificata protocollo@pec.comune – recita la nota online sul portale web ufficiale. chieti.itPer avere informazioni sui referendum di cui si tratta: clicca quiIn allegato avviso e modulo – recita il testo pubblicato online.

