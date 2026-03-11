- Spazio Pubblicitario 01 -
giovedì, Marzo 12, 2026
Attualità

Chieti, Referendum 22 e 23 marzo. Ufficio Elettorale e Anagrafe, gli orari

Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa del Comune di Chieti attraverso il portale web istituzionale:Si comunica che L’Ufficio Elettorale, la cui sede principale è a Chieti Scalo, in Piazza Carafa, all’interno della Delegazione comunale è aperto dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 12:30. Il martedì e il giovedì anche dalle 15:30 alle 17:00. In vista delle consultazioni referendarie del 22 e 23 marzo, al fine del rilascio della tessera elettorale l’Ufficio elettorale resterà aperto, anche nei seguenti giorni: Venerdì 20/03/2026 dalle 9:00 alle 18:00 Sabato 21/03/2026 dalle 9:00 alle 18:00 Domenica 22/03/2026 dalle 7:00 alle 23:00 Lunedi 23/03/2026 dalle 7:00 alle 15:00 Al fine del rilascio della carta d’identità, l’Ufficio Anagrafe resterà aperto anche nei seguenti orari: SEDE CENTRALE Corso Marrucino 81 Sabato 14/03/2026 dalle 8:00 alle 13:30 Sabato 21/03/2026 dalle 8:00 alle 13:30 Domenica 22/03/2026 dalle 8:00 alle 16:00 DELEGAZIONE SCALO Piazza Carafa Sabato 14/03/2026 dalle 8:00 alle 13:30 Sabato 21/03/2026 dalle 8:00 alle 13:30 Domenica 22/03/2026 dalle 8:00 alle 16:00

Lo riporta una nota diffusa, nelle ultime ore, dal servizio stampa del Comune di Chieti. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 15, anche mediante il sito internet del Comune di Chieti, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: comune.chieti.it

 

