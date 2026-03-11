Chieti, Referendum 22 e 23 marzo. Ufficio Elettorale e Anagrafe, gli orari

Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa del Comune di Chieti attraverso il portale web istituzionale:Si comunica che L’Ufficio Elettorale, la cui sede principale è a Chieti Scalo, in Piazza Carafa, all’interno della Delegazione comunale è aperto dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 12:30. Il martedì e il giovedì anche dalle 15:30 alle 17:00. In vista delle consultazioni referendarie del 22 e 23 marzo, al fine del rilascio della tessera elettorale l’Ufficio elettorale resterà aperto, anche nei seguenti giorni: Venerdì 20/03/2026 dalle 9:00 alle 18:00 Sabato 21/03/2026 dalle 9:00 alle 18:00 Domenica 22/03/2026 dalle 7:00 alle 23:00 Lunedi 23/03/2026 dalle 7:00 alle 15:00 Al fine del rilascio della carta d’identità, l’Ufficio Anagrafe resterà aperto anche nei seguenti orari: SEDE CENTRALE Corso Marrucino 81 Sabato 14/03/2026 dalle 8:00 alle 13:30 Sabato 21/03/2026 dalle 8:00 alle 13:30 Domenica 22/03/2026 dalle 8:00 alle 16:00 DELEGAZIONE SCALO Piazza Carafa Sabato 14/03/2026 dalle 8:00 alle 13:30 Sabato 21/03/2026 dalle 8:00 alle 13:30 Domenica 22/03/2026 dalle 8:00 alle 16:00

