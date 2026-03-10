Chieti, Referendum 23 e 24 marzo. Ufficio elettorale e spostamento delle sezioni 25, 26 e 27.

Chieti, nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale:Referendum del 23 e 24 marzo prossimi, sede uffici e seggi, quello che c’è da sapere – si apprende dalla nota stampa. UFFICI. Si ricorda alla cittadinanza che per qualsiasi informazione o esigenza legata all’espletamento del voto, gli sportelli dell’Ufficio Elettorale del Comune si trova a Chieti Scalo, in Piazza Carafa, nei locali della delegazione comunale – SEZIONI SPOSTATE. Con la presente si ricorda inoltre agli elettori di verificare la propria sezione di voto sulla tessera elettorale e se questa risulta fra quelle spostate a seguito di ordinanza sindacale nel 2023 per via del dissesto idrogeologico – Si tratta dei seggi prima ospitati negli edifici scolastici di via Don Giovanni Minzoni via Gran Sasso/via Arenazze, tradizionalmente sede delle sezioni elettorali 25, 26 e 27. ECCO DOVE. Per garantire il regolare svolgimento delle consultazioni elettorali e nel rispetto delle norme vigenti, è stata quindi disposta la seguente riorganizzazione dei seggi: · Sezione elettorale n. 25: è trasferita dalla scuola Modesto Della Porta alla scuola materna Madonna degli Angeli, in via delle Robinie; · Sezione elettorale n. 26: trasferita dalla scuola Corradi alla scuola elementare Sant’Andrea, in via Brigata Maiella; · Sezione elettorale n. 27: soppressa, con redistribuzione degli elettori tra le sezioni 25 e 26 secondo un’equa suddivisione delle vie di residenza – si legge sul sito web ufficiale.

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, in giornata, dal servizio informativo del Comune di Chieti. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 13, anche mediante il sito internet del Comune di Chieti, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: comune.chieti.it