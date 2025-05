Chieti, Referendum 8 e 9 giugno, apertura straordinaria dell’ufficio elettorale a piazza Carafa

Chieti, nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale:Con la presente si comunica che in vista delle consultazioni elettorali per i referendum dell’8 e 9 giugno, l’ufficio elettorale, situato nella Delegazione comunale di piazza Carafa, resterà aperto, oltre che nei normali orari, anche nei seguenti giorni: – al fine del rilascio della tessera elettorale Venerdì 06/06/2025 dalle 9:00 alle 18:00 Sabato 07/06/2025 dalle 9:00 alle 18:00 Domenica 08/06/2025 dalle 7:00 alle 23:00 Lunedi 09/06/2025 dalle 7:00 alle 15:00

