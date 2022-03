Chieti, Refezione scolastica. Incontro con i genitori per il menu di primavera

Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa del Comune di Chieti attraverso il portale web istituzionale:

Chieti, 29 marzo 2022 – Si è

conclusa con la proposta di piccole modifiche al menu di primavera, che andrà a

regime a breve, la riunione con i rappresentanti delle sub Commissioni per il

servizio di refezione scolastica negli istituti di competenza comunale – si apprende dalla nota stampa. Alla

riunione, svoltasi in Comune, hanno preso parte l’assessore alla Pubblica

Istruzione, Teresa Giammarino, il responsabile della Ladisa, Raffaele De Punzio

e la funzionaria comunale del settore, Cristina Cavallucci, oltre ai

rappresentanti dei genitori per ogni comprensivo di appartenenza – viene evidenziato sul sito web.

- Pubblicità -

“Il confronto con i genitori che sono

nelle sub commissioni e che si è svolto oggi, onora uno degli impegni presi

durante l’ultima Commissione mensa – riferisce l’assessore Teresa Giammarino – Il compito di questi speciali organismi, previsti

per dare voce alle famiglie e migliorare il servizio, è in primis supportare il monitoraggio sul servizio, non

solo attraverso la possibilità di verificarne qualità e rispondenza, ma anche

attraverso un’attività di proposta – viene evidenziato sul sito web. Inoltre il dialogo è importante per l’Amministrazione,

perché ci consente di venire a diretto contatto con i gusti dell’utenza e così

calibrare al meglio i pasti – precisa la nota online. Per tale ragione abbiamo presentato il menù

primavera elaborato dalla nutrizionista di riferimento e vidimato dalla Asl,

aprendo le porte a degli aggiustamenti che ci sono arrivati dai genitori, per

renderlo più gradito ai bambini – aggiunge la nota pubblicata. In tal senso opteremo per l’inserimento della

lasagna al posto della pasta al forno, così come per dei tortini di patate e di

frittata, invece di piatti che non avevano avuto molto successo anche per via

delle cotture proposte – Ringraziamo la Ladisa che ha recepito le istanze e le

presenterà alla nutrizionista e alla Asl, perché possano essere al più presto

recepite – Se sarà possibile attuarle, il menu sarà in vigore dopo lo stop di Pasqua – viene evidenziato sul sito web.

A breve, invece, dal prossimo primo di aprile, potrà riprendere l’attività di

verifica del servizio da parte anche delle sub commissioni con sopralluoghi

mirati nelle mense di appartenenza e in sinergia con le direzioni dei

comprensivi, che fanno da riferimento per tutta la normativa covid di accesso”.

Lo riporta una nota diffusa, poco fa, dal Comune teatino e online sul portale istituzionale dell’Ente. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 15, anche sulle pagine del portale web del Comune di Chieti, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: comune.chieti.it