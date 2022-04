Chieti regala ai bambini ucraini giornate di sport e formazione al Pala Santa Filomena

Comune di Chieti, ultime dal sito web istituzionale:

Chieti,

27 aprile 2022 – Accolti al Pala Santa Filomena per una speciale sessione formativa

di pallamano i bambini in arrivo dall’Ucraina, integrati nei comprensivi scolastici

cittadini – aggiunge la nota pubblicata. Stamane ad assistere al primo incontro, il sindaco Diego Ferrara, gli

assessori allo Sport e all’Istruzione Manuel Pantalone e Teresa Giammarino, le

dirigenti dei quattro istituti comprensivi cittadini, il governatore nazionale

del Kiwanis Distretto Italia-San Marino, Angela Catalano e lo staff tecnico

della Federazione italiana Giuoco Handball che gestisce il centro a Chieti Scalo –

“Siamo

rimasti molto colpiti nel vedere i ragazzi ambientati nella nostra città e dare

sfogo qui al loro grande talento sportivo – così il sindaco Diego Ferrara e gli assessori Pantalone e Giammarino – Sin dai primi arrivi abbiamo aperto le

porte della città a queste famiglie e a bambini e ragazzi che sono stati

costretti a lasciare la loro vita in Ucraina, per salvarsi dalla guerra – si apprende dal portale web ufficiale. Sono

famiglie segnate da ciò che sta accadendo, perché hanno padri e parenti al

fronte, quindi era indispensabile dare loro sostegno e supporto anche psicologico

e ludico, per sostenerli – precisa il comunicato. Per questo ci tenevamo molto a regalare a questi

ragazzi che frequentano le scuole dei nostri Comprensivi un momento di

normalità attraverso lo sport. Ringraziamo la Federazione che ha subito

compreso il valore di questa accoglienza, aprendo con loro un percorso – aggiunge testualmente l’articolo online. È nostra

intenzione coinvolgere di più le scuole, affinché questa giornata di gioco si

possa estendere alle classi intere di cui i ragazzi fanno oggi parte, perché questi

appuntamenti diventino un ulteriore momento aggregativo – riporta testualmente l’articolo online. A supportarli ci

saranno i tecnici federali che parlano l’ucraino, che saranno per loro un

riferimento anche sportivo e umano, oltre che linguistico, visto che non

parlano l’italiano, una situazione che i comprensivi stanno affrontando grazie

a sinergie con gli studenti di lingue all’Università per assisterli nella

didattica a scuola e rendere la loro permanenza in Italia, la migliore possibile”.

“Ci

siamo subito attivati accogliendo quattro ragazzi in arrivo dall’Ucraina – così

il presidente della Pallamano Chieti, Vincenzo Gallo – sapevamo che erano in fuga e così abbiamo

fatto di tutto per intercettarli e accoglierli e ora vivono nel nostro Campus e

si allenano con noi, ogni giorno, alcuni con grande talento, tanto da essere

subito inseriti nei team”.

