Chieti, Rendiconto e bilancio consolidato 2023 e Revisori dei Conti, via libera dal Consiglio comunale

Comune di Chieti, ultime dal sito web istituzionale:Chieti, 13 febbraio 2025 – Via libera a rendiconto di gestione, nonché al rendiconto e bilancio consolidati da parte del Consiglio comunale di ieri, che ha approvato in tarda serata gli atti relativi all’annualità 2023 e riconfermato Andrea Ruggieri al vertice del collegio dei Revisori dei Conti, composto anche da Mario Del Vecchio e Michele Lazetera – si apprende dal portale web ufficiale. Con l’approvazione sono definiti gli adempimenti richiesti dal Ministero dell’Interno entro i 120 giorni dopo il via libera dato all’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato – riporta testualmente l’articolo online. “Con la seduta di ieri, si chiude una prima fase del percorso di risanamento dei conti comunali, perché abbiamo approvato tutti i documenti rimasti sospesi per legge dopo la delibera di dissesto – così il sindaco Diego Ferrara, il presidente del Consiglio comunale Luigi Febo e l’assessora al Bilancio Tiziana Della Penna – . Grazie a un grande lavoro dell’Ufficio finanziario comunale e dei consiglieri, che con grande responsabilità stanno operando per portare Chieti fuori dal dissesto, ci siamo riallineati alle scadenze previste ordinarie di una normale vita amministrativa – La seduta è servita ad approvare rendiconto di gestione e anche rendiconto e bilancio consolidati del 2023, tappa finale del percorso richiesto dalla legge per il post dissesto, così ora ci prepariamo ad approvare il bilancio previsionale 2025/27. Questo ulteriore passo avanti consentirà all’Ente di usare le risorse con la parsimonia richiesta dallo stato dei conti – aggiunge la nota pubblicata. Con la maggioranza siamo convinti che la città meriti stabilità amministrativa e un vero rilancio a tutti i livelli, ma per renderlo possibile c’è bisogno di passaggi tecnici e del tempo necessario a effettuarli, tempo che è scandito dalla legge e da procedure amministrative fissate e trasparenti che stiamo seguendo alla lettera – si apprende dal portale web ufficiale. Ringraziamo i consiglieri che in questi anni si sono dovuti fare carico con faccia e cuore di tanti e complessi passi per il bene della città, senza tirarsi indietro di fronte all’esigenza di fare scelte difficili e senza sbattere la porta in faccia alla comunità, sottraendosi al voto o esprimendo un voto contro il risanamento – Sono stati anni intensi, pieni di problemi che abbiamo fronteggiato per indirizzarli alla migliore soluzione, ma non privi di opportunità, che abbiamo colto perché Chieti non rimanesse ferma – viene evidenziato sul sito web. Si pensi ai quasi 60 milioni di opere messe in cammino, una somma e un intervento senza precedenti su una città che deve recuperare attenzioni e funzioni che spettano a un capoluogo – recita il testo pubblicato online. Non è un cammino facile, ma è l’unica via possibile per portare Chieti fuori dal guado in cui è finita non per causa nostra – viene evidenziato sul sito web. Una nota a margine, grazie al percorso fatto, non solo questa Amministrazione sta riportando in attivo i conti, nonché una funzione importantissima, che è quella della riscossione, che aveva avuto una battuta d’arresto con il fallimento di Teateservizi”.

