Chieti, Report Sole 24 Ore sulla criminalità

Chieti, 3 ottobre 2022 – “La situazione di Chieti, sebbene non sia preoccupante è da tenere sotto controllo e noi lo faremo, soprattutto in vista dell’autunno di rincari che ci aspetta”, così il sindaco Diego Ferrara commenta il report del Sole 24ore in materia di criminalità sulle province italiane – recita la nota online sul portale web ufficiale. Nel link la classifica: https://lab24.ilsole24ore – com/indice-della-criminalita/indexT.php “Sin dal primo giorno di governo abbiamo cercato una piena sinergia con Prefettura, Questura e forze dell’ordine tutte ed è una collaborazione che ha i suoi effetti sul controllo del territorio che non è competenza diretta del Comune – rimarca il sindaco – Il dato sull’usura è sicuramente preoccupante, specie in vista dei rincari di luce e gas che potrebbero risultare insostenibili per famiglie e imprese – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Per questa ragione abbiamo subito aderito alla rete dei Comuni che nella provincia hanno deciso di adottare iniziative omogenee per combattere il caro energia – viene evidenziato sul sito web. Questo sia a livello amministrativo, calmiereremo le spese in primis degli Enti comunali, stilando delle linee guida accessibili a tutti ed efficaci a cui alcuni colleghi stanno già lavorando, sia adottando misure per venire incontro alla comunità, che stiamo studiando per capire come sostenerla e integrare le misure decise dal governo uscente e da quelle che prenderà il nuovo governo – Non possiamo dormire sonni tranquilli, perché sul territorio la nostra situazione è meno grave di altre, perché gli indicatori che ci riguardano sono comunque importanti e da tenere sotto controllo, oltre l’usura c’è quello delle morti sul lavoro che si verificano forse più sul territorio provinciale che sul capoluogo, quindi siamo pronti a operare sia sulla prevenzione che sulla repressione, per quanto ci compete e accanto alle forze dell’ordine”.

