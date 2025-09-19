Chieti, Rette dei nidi, trovata la quadra, sensibili ribassi.

Chieti, nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale: Chieti, 19 settembre 2025 – Via libera alle nuove tariffe calmierate per i nidi cittadini – precisa la nota online. Stamane la conferenza per illustrarle alla città e per fare il punto sulle strutture attive e in corso di attivazione – recita la nota online sul portale web ufficiale. Presenti il sindaco Diego Ferrara, l’assessora all’Istruzione Teresa Giammarino, la consigliera comunale Giulia De Gregorio, i dirigenti dei settori Lavori Pubblici e servizi al cittadino Carlo Di Gregorio e Angela Falcone, Karin Sorgi per le cooperative affidatarie del servizio – recita il testo pubblicato online. LE NUOVE TARIFFE A.S. 2025/2026 comprese di pasto: retta unica e uguale per tutti (tempo pieno): 460 euro; frequenza a tempo ridotto: 360 euro; 30 posti a retta calmierata (ISEE

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, poco fa, dal Comune teatino e online sul portale istituzionale dell’Ente. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 14, anche mediante il canale web istituzionale del Comune di Chieti, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: comune.chieti.it