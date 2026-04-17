Chieti, Revoca Ordinanza Sindacale chiusura acqua 13 e 14 aprile precisazioni

Chieti, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Comune:In allegato l’ordinanza del sindaco Diego Ferrara di revoca delle Ordinanze n. 330 del 09/04/2026 e 331 del 10/04/2024 nella parte in cui ordinano il divieto all’utilizzo dell’acqua per usi potabili e per incorporazione negli alimenti e come bevanda, nel territorio di Chieti essendo stati riscontrati risultati analitici di campioni conformi al d.lgs 18/2023 per la potabilità dell’acqua così come comunicati dalla ASL con nota n. 25611 del 17/04/2026 in tutte le aree del territorio comunale tranne che nelle seguenti vie: Via Campo di Roma; Colle Marconi; Buonconsiglio; Forlanini parte bassa; Strada della Pace parte bassa; Colle Cucco; San Ilio; e vie limitrofe e secondarie, per le quali bisognerà aspettare nuovi prelievi e risultati delle prove per la potabilità dell’acqua e la conformità al d.lgs 18/2023 (nota ASL n. 25610 del 17/04/2026);

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, nelle ultime ore, dal servizio stampa del Comune di Chieti. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 22, anche mediante il sito internet del Comune di Chieti, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: comune.chieti.it