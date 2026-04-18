Chieti, Revoca Ordinanza Sindacale n. 333 del 17/04/2026 – Ripristino condizioni di conformità dell’acqua al d.lgs 18/2023 su tutto il territorio comunale

Chieti, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Comune:Revoca della Ordinanza n. 333 del 17/04/2026 nella parte in cui ordina il divieto all’utilizzo dell’acqua per usi potabili e per incorporazione negli alimenti e come bevanda, nelle seguenti vie: Via Campo di Roma; Colle Marconi; Buonconsiglio; Forlanini parte bassa; Strada della Pace parte bassa; Colle Cucco; San Ilio e vie limitrofe e secondarie, con conseguente ripristino delle condizioni di conformità dell’acqua al d.lgs 18/2023 su tutto il territorio comunale – recita la nota online sul portale web ufficiale.

Lo riporta una nota diffusa, nelle ultime ore, dal servizio stampa del Comune di Chieti. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 15, anche mediante il sito internet del Comune di Chieti, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: comune.chieti.it