Chieti riabbraccia il Beato Giacomo Alberione. Domenica 23 novembre

Chieti, nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale:Fervono gli ultimi preparativi per lo svelamento della statua in onore del Beato don Giacomo Alberione, sacerdote, teologo e fondatore della Società San Paolo, che avrà luogo a Chieti scalo domenica 23 novembre 2025 alle 12.15 sul sagrato della chiesa del Santissimo Sacramento in piazzale Marconi, una parte del quale diventerà un largo intitolato allo stesso Beato – recita il testo pubblicato online. Stamani, nella sala conferenza della Nuova Libreria Bosio di Chieti, è stata presentata la tre giorni di eventi (sabato 22, domenica 23 e mercoledì 26 novembre prossimi) che farà da cornice allo svelamento della statua e all’intitolazione del largo – aggiunge testualmente l’articolo online. La manifestazione, che consentirà al capoluogo teatino di rinsaldare il legame con la famiglia paolina – la quale 90 anni fa si insediò nella vicina Francavilla al mare dando realizzando uno studentato e una stamperia, viene patrocinata dall’Arcidiocesi di Chieti-Vasto e del Comune di Chieti, che ha subito sposato l’iniziativa mettendosi a disposizione per agevolarne la realizzazione: «È un appuntamento a cui teniamo moltissimo – esordisce Manuel Pantalone, assessore comunale al Commercio, allo Sport e alle Politiche giovanili -. Da persona profondamente cattolica, ritengo che questo non sia un gesto solo simbolico – aggiunge testualmente l’articolo online. Non abbiamo voluto soltanto intitolare un luogo della città al Beato Alberione, ma abbiamo voluto condividerne i valori cercando di tramandare ai nostri giovani – attraverso questo luogo e attraverso questa statua – quelli che sono i valori che sono stati del Beato e che sono della comunità paolina – si legge sul sito web ufficiale. Una comunità straordinaria che fa davvero cose di grande valore, le quali possono essere prese a modello per i percorsi di vita di ciascuno». L’appuntamento è interamente organizzato dal ramo laicale della Società San Paolo, l’Associazione Cooperatori paolini Abruzzo: «Quelle di sabato e domenica – afferma il responsabile Antonio Di Giosafat -, saranno due giornate particolari rappresentando una pietra miliare nel vero senso del termine – Basti considerare che – al momento – questa sarà la prima statua dedicata al Beato ad essere ubicata in una piazza italiana – si legge sul sito web ufficiale. Giungeranno qui a Chieti tutti i governi provinciali del mondo paolino – recita il testo pubblicato online. Interverranno le principali autorità civili e militari». Partecipano all’evento il Consiglio regionale d’Abruzzo, le Province di Chieti e Pescara, nonché i Comuni di Torrevecchia teatina, San Giovanni Teatino e Lettomanoppello – aggiunge testualmente l’articolo online. Da quest’ultima località, infatti, è giunta la preziosa pietra bianca della Maiella con la quale è stata scolpita la statua dallo scultore teatino Armando Di Nunzio, con il fondamentale supporto economico della società Toto Holding: «A me piace dare alla pietra leggerezza, spiritualità ed eleganza – sottolinea l’artista -. Il Beato Alberione mi ha ispirato tutto questo». D’altra parte, il grande valore della scultura è stato sottolineato dal cristico d’arte Massimo Pasqualone: «Lo scultore – riconosce l’intellettuale – è riuscito a interpretare il carisma di Don Alberione, rivolto verso la comunicazione – si apprende dalla nota stampa. Infatti, sulla statua è stato inserito un elemento che sottolinea l’attenzione al cinema del Beato che aveva uno spirito critico, a differenza di molti di noi che non riescono a cogliere la “potenza” della comunicazione». Gli appuntamenti entreranno nel vivo sabato 22 novembre alle 16.30, quando la chiesa del Santissimo Crocifisso di Chieti scalo ospiterà dapprima un Concerto di solidarietà (con la partecipazione dei cori “Le voci delle ville di Ortona”, “Colline verdi teatine” di San Giovanni Teatino e Polifonico di Pescara), le cui offerte verranno devolute alla Caritas parrocchiale – recita la nota online sul portale web ufficiale. Alle 18.30, seguirà la santa messa presieduta dal vicario della Provincia Italia della Società San Paolo, nonché delegato nazionale dei Cooperatori paolini, don Guido Colombo: «Questo evento – sottolinea il presbitero – è un momento di grande grazia per tutta la famiglia paolina – sottolinea il presbitero -, perché si recupera un antico legame di amicizia tra la nostra famiglia religiosa e la Chiesa di Chieti-Vasto, così come con la regione ecclesiastica conciliare Abruzzo-Molise – recita la nota online sul portale web ufficiale. La presenza paolina in Abruzzo è legata ad appuntamenti di grande impatto ecclesiale e civile – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Pertanto è bello poter riprendere questa relazione che, in realtà, si era solo assopita e ora torna a vivere in pienezza – viene evidenziato sul sito web. Ciò attraverso questo grande gesto di generosità, grazie ai cooperatori paolini, ma grazie anche all’incoraggiamento dell’arcivescovo monsignor Bruno Forte e al vivo interessamento dell’amministrazione comunale e a tutti i benefattori che hanno reso possibile l’installazione della statua del Beato Alberione e l’intitolazione del largo al nostro fondatore – si apprende dalla nota stampa. L’augurio è che tutte le persone che transiteranno in questa piazza, possano trovare nel Beato Giacomo Alberione una fonte di ispirazione non solo per incrementare i valori religiosi della fede, ma anche i valori civili – precisa la nota online. Buoni cristiani e onesti cittadini – precisa la nota online. È questo l’obiettivo che dobbiamo perseguire». I vertici della Società San Paolo si completeranno con la presenza del Superiore della Provincia Italia don Roberto Ponti e del consigliere della Provincia Italia don Franco Soliman. Domenica 23 novembre, invece, alle 9.30 ci sarà dapprima l’intitolazione ai Beati don Giacomo Alberione e don Timoteo Giaccardo della sala conferenze della Nuova Libreria Bosio, in via Vicentini 8 a Chieti – precisa la nota online. Alle 10.15, presso la chiesa del Santissimo Crocifisso, ci sarà poi un matinée musicale a cura del Complesso bandistico “Città di Chieti” che introdurrà la presentazione della statua, curata dall’autore Armando Di Nunzio e dal critico d’arte Massimo Pasqualone che dialogheranno con il direttore di Radio Speranza InBlu Davide De Amicis. Alle 11.15 sarà l’arcivescovo di Chieti-Vasto monsignor Bruno Forte a presiedere la santa messa solenne, concelebrata dal parroco don Guido Carafa e dai vertici della Società San Paolo, che anticiperà il rito di svelatura della statua e l’intitolazione del largo previsto alle 12.15 all’esterno della chiesa – Infine, mercoledì 26 novembre, alle 18.30 la stessa parrocchia teatina ospiterà la prima festa liturgica in onore del Beato Alberione con la santa messa celebrata dal parroco – riporta testualmente l’articolo online. Collaborano all’iniziativa le Librerie Bosio di Chieti e San Paolo di Pescara, l’Istituto Alberghiero “De Cecco” di Pescara (che realizzerà e offrirà una grande torta per celebrare l’evento), Radio Speranza InBlu (la radio della Chiesa di Pescara-Penne, che racconterà gli appuntamenti), nonché le aziende Carulli edilizia srl, Abitarebellante, Torre dei monaci, Cantine San Nicola, Mokambo e la società di vigilanza privata di Silvio Forgione a Vasto, oltre al Nucleo volontari di Protezione civile di San Giovanni Teatino – riporta testualmente l’articolo online. Le testate giornalistiche sono invitate a partecipare agli appuntamenti di sabato 22 e domenica 23 novembre – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale.

Lo riporta una nota diffusa, oggi, dal servizio informativo del Comune di Chieti. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 20, anche mediante il canale web istituzionale del Comune di Chieti, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: comune.chieti.it