Chieti: riaperto il tratto della SP 209 franato un anno fa, oltre 400.000 euro per la messa in sicurezza della viabilità

Il tratto della SP 209, interessato da una frana un anno fa, è stato riaperto oggi a Chieti dopo lavori di manutenzione straordinaria che hanno visto un investimento di oltre 400.000 euro per la messa in sicurezza della viabilità.

Il tratto della strada che si sviluppa nel territorio del Comune di Chieti, dalla viale Maiella fino all’incrocio con via Riccio, era stato colpito da uno smottamento nel marzo del 2025, danneggiando la sede stradale per circa 20 metri al km 0+150.

“I lavori di manutenzione straordinaria sulla SP 209 sono stati completati questa mattina – si legge nel comunicato – e attualmente è in corso un altro intervento del valore di 321.894,62 euro per la messa in sicurezza di alcuni tratti”.

Gli interventi previsti includono la messa in sicurezza dello svincolo con la strada comunale via Riccio, mediante l’allargamento della sede stradale, la realizzazione di muri di contenimento in cemento armato e il ripristino della pavimentazione. Inoltre, sono previsti interventi per la messa in sicurezza del paramento murario esistente, la realizzazione di nuovi muri di contenimento in cemento armato e la posa in opera di un nuovo manto stradale.

Il consigliere Silvia Di Pasquale ha commentato: “È una importante risposta alla cittadinanza, che da tempo attendeva il ripristino di un’arteria fondamentale per la circolazione. Ringrazio gli uffici e il settore che hanno avviato celermente le pratiche per eseguire i lavori una volta ottenute tutte le autorizzazioni necessarie”.

