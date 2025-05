Chieti, Riapertura termini per l’avviso per tre spazi destinati ad ambulanti per la festa di San Giustino

Chieti, nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale:Riaperti i termini per la manifestazione di interesse ai fini dell’assegnazione di 3 spazi durante il concerto dell’11 maggio in Piazza San Giustino (prot. n. 30190 del 2.05.2025) La decisione è maturata a fronte del fatto che, entro il termine indicato nel precedente avviso, non è pervenuta nessuna istanza da parte degli operatori commerciali – precisa il comunicato. Alla luce di quanto sopra esposto; SI DISPONE riapertura dei termini di cui all’Avviso Pubblico, prot. n. 30190 del 2.05.2025, per l’assegnazione di n. 3 spazi in Piazza San Giustino per il 10 e 11 maggio p.v. in occasione dei Concerti organizzati per la Festività Patronale e secondo le modalità indicate dall’avviso allegato in calce – si apprende dalla nota stampa.

