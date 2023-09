Chieti, Rievocazione della Coppa della Colonnetta, storico ritorno, domenica 17 settembre

Chieti, nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale:

Chieti, 14 settembre 2023 – Due giorni di motori sabato 16 e domenica 17 settembre con l’iniziativa “Lotus contro il tempo” in Abruzzo e a Chieti, che si concluderà domenica 17 con la rievocazione della Coppa della Colonnetta, storica gara automobilistica che si svolgeva in città negli anni ’30. Stamane la presentazione con il vicesindaco e assessore agli Eventi Paolo De Cesare, Maurizio Barbacane delegato del Club Lotus Italia che organizza l’evento in collaborazione con l’associazione Ruote Classiche Teatine presieduta da Filippo Rosa – “Siamo felici di tornare a ospitare un evento che fonde storia e passione per le auto – così il vicesindaco Paolo De Cesare – Si tratta di un binomio capace di portare a Chieti migliaia di persone, com’è accaduto negli ultimi tre anni grazie alla nostra idea di attivare questo volano anche economico e turistico per la città. Per questa ragione ci candideremo a fare parte del circuito nazionale delle Città dei motori, si tratta di un’associazione che ha sede a Maranello, è nazionale e accoglie realtà che hanno nel proprio passato eventi e una vocazione motoristica attiva e consolidata – si apprende dal portale web ufficiale. Speriamo di avere buone notizie entro l’anno – recita il testo pubblicato online. Noi siamo cresciuti moltissimo, l’ultimo evento, il Gran Criterium Vetturette, in agosto, è stato un grande successo di adesioni e di pubblico e questo ci ha convinto sia da promuovere e sia ad alimentare questa identità, perché Chieti, grazie pure all’operosità delle associazioni del settore che ringraziamo, sta diventando un riferimento per l’Abruzzo e non solo – recita il testo pubblicato online. Oggi presentiamo un’ulteriore manifestazione storica con la Coppa della Colonnetta e aspettiamo tante persone che verranno a viverla e ad assistere”. “L’evento arriva per la prima volta assoluta in Abruzzo, nelle strade della provincia, ma il test conclusivo si svolgerà a Chieti e concluderà la due giorni – dice Maurizio Barbacane, del Club Lotus Italia – Ringrazio il presidente nazionale Paolo Zannelli che ha creduto in noi e ha portato la manifestazione nella nostra regione e nella città dove coltivo questa grande passione per i motori – precisa la nota online. Lotus contro il tempo è una manifestazione itinerante giunta all’ottava edizione e che a Chieti porterà il test di regolarità. Non faremo una “gara”, ma una rievocazione della Coppa della Colonnetta, circuito automobilistico che degli anni ’30, la competizione di domenica si articolerà ha tre anelli con chilometraggio diverso, il più lungo di circa 25 km. Partenza sempre dal Corso Marrucino, che farà anche da arrivo – riporta testualmente l’articolo online. Sono ad oggi 40 le vetture che hanno aderito, si tratta di equipaggi provenienti da tutta Italia, nonché da Grecia e Svizzera – si apprende dal portale web ufficiale. Le macchine sono moderne e sabato 16 settembre sfileranno lungo un itinerario turistico che dall’Aquila scenderà a Campo imperatore, per toccare Popoli lungo le sue famose “svolte”, per arrivare alla costa dei trabocchi”. “Siamo contenti che il Lotus Club Italia abbia scelto Chieti come meta del raduno itinerante del 2023 – conclude Filippo Rosa, presidente di Ruote classiche teatine – quando lo abbiamo saputo ci siamo immediatamente attivati per costruire, insieme, una manifestazione bella e partecipata – si apprende dal portale web ufficiale. In particolare, con Ruote classiche teatine in questi tre anni siamo riusciti a registrare il marchio di una serie di manifestazioni avvenute negli anni, come il Gran Criterium, ora è la volta della Coppa della Colonnetta, che torna dopo circa 90 anni – precisa la nota online. Un vero evento, quello di oggi e anche quello di ieri che si svolgeva a cavallo fra i due conflitti bellici, nel 1929, ’31 e l’ultimo, nel 1932, edizione che ebbe equipaggi storici e che vide vincitore Mario Tadini, pilota ufficiale della nascente scuderia Ferrari, fra i primissimi collaboratori di Enzo anche nella nascita della squadra corse all’epoca Alfa Romeo – riporta testualmente l’articolo online. Per la Coppa della Colonnetta sarà un nuovo inizio e anche l’anno prova – Com’è già accaduto per il Gran Criterium Vetturette faremo rivivere una tradizione che faceva della nostra città un luogo dove ritrovarsi per competere, ma anche per assistere a competizioni belle e importanti quella di domenica ha avuto solo tre edizioni, speriamo che con questo ritorno riusciremo a dare continuità a un evento di prestigio com’è stato quello del passato”.

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, nelle ultime ore, dal Comune di Chieti e online sul sito web del Comune. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 12, anche mediante il canale web istituzionale del Comune di Chieti, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: comune.chieti.it