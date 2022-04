Chieti, Rifiuti abbandonati nella zona industriale. In arrivo anche Guardie civili ambientali

Comune di Chieti, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:

- Pubblicità -

Chieti

14 aprile 2022 – Nei giorni scorsi i Carabinieri Forestali hanno evidenziato

all’Amministrazione comunale la presenza di rifiuti abbandonati in aree non

consone, trasformate in vere e proprie discariche abusive a ridosso del Fiume

Pescara nell’area del Mattatoio e della Statale 81, nonché lungo la strada

Bassino, nella zona industriale di Chieti Scalo –

“I

rifiuti saranno rimossi la prossima settimana nei due punti evidenziati, dove i

Forestali hanno rinvenuto cumuli di materiali vari – così il sindaco Diego Ferrara e l’assessore all’Ambiente e alla Transizione

ecologica Chiara Zappalorto – Continua una lotta all’abbandono dei

rifiuti, che conduciamo dall’inizio del nostro mandato, convinti che si debba

tutelare la città, che è un bene comune, le regole che preservano l’ambiente e il

decoro urbano che non può essere un obiettivo, ma deve diventare la norma – A

tale fine, oltre ad aver intensificato presenza e controlli, anche con l’ausilio

di telecamere che abbiamo già acquisito, lo faremo in piena sinergia con Formula

Ambiente, nonché della Polizia Municipale – si apprende dalla nota stampa. È nostra intenzione allargare ancora

di più il monitoraggio, coinvolgendo altre forze civiche nelle azioni sul

territorio – aggiunge testualmente l’articolo online. In collaborazione con la consigliera Silvia Di Pasquale, stiamo

dando corpo a un’intesa con l’attivazione di speciali “Guardie civili ambientali”

che ci consentiranno un’azione più capillare nei luoghi dove si manifestano gli

abbandoni, ciclicamente, nonché la possibilità di individuare e multare chi

viola le regole – si apprende dalla nota stampa. Un’attività che abbiamo già portato avanti nel centro storico

e nelle zone più popolate della città, dove questa brutta abitudine si

presenta, nonostante le isole ecologiche per smaltire rifiuti a tutte le ore siano

in gran numero e visibili sul territorio che intensificheremo, anche dando

attuazione al progetto di monitoraggio con la Procura della repubblica,

attraverso la collocazione di fototrappole nei luoghi più a rischio”.

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, poco fa, dal servizio stampa del Comune di Chieti. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 14, anche mediante il canale web istituzionale del Comune di Chieti, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: comune.chieti.it