Chieti, Rifunzionalizzazione delle ex caserme Bucciante, Berardi e Pierantoni. Il Sindaco Giovanni Legnini dopo il tavolo in Prefettura: “Impegni certi per restituire grandi spazi alla città”

Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa del Comune di Chieti attraverso il portale web istituzionale:Chieti, 24 luglio 2026 – Fare un punto di verifica rigoroso e operativo sullo stato di avanzamento dei cantieri che stanno interessando le ex caserme Bucciante, Berardi e Pierantoni: con questo obiettivo si è riunito ieri in Prefettura il tavolo di coordinamento istituzionale convocato dal Prefetto S.E. Silvana D0’Agostino, d’intesa con il sindaco Giovanni Legnini – Il tavolo ha visto un’ampia partecipazione istituzionale con rappresentanze della Direzione Regionale Abruzzo e Molise dell’Agenzia del Demanio, del Dipartimento Casa Italia, della Regione Abruzzo, la Provincia di Chieti, la Questura, insieme ai Comandi provinciali dei Carabinieri e della Guardia di Finanza – viene evidenziato sul sito web. Hanno preso parte ai lavori anche il Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche, la Direzione Regionale Musei Nazionali, la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Chieti e Pescara e l’Università “d’Annunzio”. – In merito alla caserma dei Carabinieri, prevista nel progetto della Caserma Berardi, al tavolo di ieri è arrivata la conferma sulle nuove coperture da parte del Ministero della Difesa che consentiranno la realizzazione dell’opera, per 17.5 milioni di euro e si è in attesa della stipula del protocollo – aggiunge testualmente l’articolo online. – Ottime notizie per l’ex convento quattrocentesco, parte integrante del complesso della ex Bucciante, già sede dell’ospedale militare – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. È in fase di elaborazione una distinta convenzione fra Ministero dell’Interno, Casa Italia e l’Agenzia del demanio per il recupero e la rifunzionalizzazione, un intervento di circa 20 milioni di euro che completerà la rigenerazione della zona, aumentando il valore del recupero teso a rendere fruibili ulteriori spazi per la città. “È stato un incontro fondamentale per imprimere un’accelerazione decisiva a un processo di riqualificazione destinato a cambiare in meglio il volto della nostra città – dichiara il Sindaco Giovanni Legnini – . Dalla riunione in Prefettura sono arrivate risposte concrete e impegni precisi da parte di tutte le istituzioni coinvolte su tutti gli interventi in corso – recita il testo pubblicato online. Fra queste, la conferma dei finanziamenti da parte del Ministero della Difesa per la nuova caserma dei Carabinieri all’interno della Berardi che garantisce la realizzazione dell’opera – si apprende dal portale web ufficiale. Al contempo, il percorso avviato per la convenzione tra Ministero dell’Interno, Casa Italia e Agenzia del Demanio consentirà di finanziare un intervento da circa 20 milioni di euro per l’ex convento quattrocentesco già sede dell’Ospedale Militare, completando così la rigenerazione dell’intero complesso della Bucciante e restituendo nuovi spazi fruibili alla comunità oltre a quelli previsti – precisa la nota online. Ci ritroveremo a settembre per verificare il perfezionamento di questi passaggi e programmare le fasi successive – L’obiettivo è chiaro: portare a compimento una grande operazione di rigenerazione urbana e rifunzionalizzazione delle caserme che conosco sin dalla nascita, avendo promosso questa azione da sottosegretario – riporta testualmente l’articolo online. Un orizzonte per la città, che darà a Chieti e alle sue istituzioni spazi prestigiosi e alla comunità luoghi di aggregazione e di riferimento per la vita sociale e culturale dell’intero territorio”.

Lo riporta una nota diffusa, oggi, dal Comune di Chieti e online sul sito web del Comune. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 15, anche mediante il canale web istituzionale del Comune di Chieti, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: comune.chieti.it