Chieti, Rigenerazione urbana, il sindaco Legnini e l’assessore Febo al cantiere delle ex scuole Nolli: “Lavori in piena attività, avanti per restituire alla città nuovi spazi per il sociale”

Chieti, nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale:Chieti, 27 luglio 2026 – Prosegue il monitoraggio dell’Amministrazione comunale sui cantieri aperti in città. Questa mattina il sindaco Giovanni Legnini e l’assessore ai Lavori Pubblici Luigi Febo con la struttura tecnica comunale, il direttore dei lavori e la ditta esecutrice, hanno effettuato un sopralluogo sul cantiere delle ex scuole Nolli, uno degli interventi finanziati con le risorse della rigenerazione urbana del PNRR, per verificare lo stato di avanzamento dell’opera – L’intervento, dal valore complessivo di oltre 3,3 milioni di euro, prevede il recupero e la rifunzionalizzazione del complesso di Piazza De Laurentiis, già scuola primaria storica cittadina, con la realizzazione di un centro diurno integrato destinato a rafforzare la rete dei servizi sociali della città e altri spazi a disposizione delle associazioni – aggiunge la nota pubblicata. Il cantiere sconta ritardi, ma le attività sono in pieno svolgimento e l’amministrazione sta dialogando con il Ministero anche per ottenere garanzie di copertura finanziaria anche oltre la scadenza del 31 agosto riguardante i fondi PNRR. “La verifica dei cantieri è un impegno quotidiano della nostra Amministrazione – dichiara il sindaco Giovanni Legnini – perché il tema centrale è trasformare le risorse ottenute in opere concrete e utili alla comunità. Le ex scuole Nolli rappresentano un intervento strategico: un edificio che torna a vivere e che sarà restituito alla città con una nuova funzione dedicata al sociale, ai servizi e alla qualità della vita delle persone – In un momento molto complesso della storia amministrativa di Chieti, è stato fondamentale essere capaci di intercettare finanziamenti e oggi abbiamo il dovere di portarli a compimento, senza disperdere nessuna opportunità”. “Continua il lavoro di controllo e accompagnamento sui cantieri cittadini – aggiunge l’assessore ai Lavori Pubblici Luigi Febo – perché il nostro obiettivo è garantire che ogni opera finanziata proceda secondo il cronoprogramma e che le risorse pubbliche vengano trasformate in patrimonio per la comunità. Il cantiere delle ex scuole Nolli è pienamente operativo e rappresenta un intervento strategico di rigenerazione urbana: non solo recuperiamo un immobile, ma creiamo nuovi spazi che potranno ospitare attività e servizi a sostegno delle fragilità e delle esigenze sociali della città”.

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, in giornata, dal servizio informativo del Comune di Chieti. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 17, anche mediante il sito internet del Comune di Chieti, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: comune.chieti.it