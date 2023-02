Chieti, Rigenerazione urbana, online l’avviso per la progettazione definitiva ed esecutiva di altri due interventi

- Advertisement -

Chieti, 23 febbraio 2023 – È online l’appalto per la selezione di professionisti ai quali dovranno essere affidate le progettazioni definitiva ed esecutiva e la gestione direzione lavori, misura e contabilità e dei lavori di riqualificazione dell’Ex Convento delle Clarisse da destinare a centro residenziale socio-culturale e servizi urbani e i lavori di Miglioramento sismico e riqualificazione funzionale edificio San Raffaele Arcangelo – aggiunge testualmente l’articolo online. Ci sarà tempo fino a venerdì 10 marzo 2023, alle ore 8.30 per raccogliere le adesioni per la progettazione di interventi dell’importo di oltre 700.000 euro resi possibili dai finanziamenti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) Next Generation Eu MISSIONE 5 COMPONENTE C2 INVESTIMENTO 2.3, Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell’abitare (PINQuA). “La via dei conventi, è stato il nostro primo progetto di riqualificazione urbana come Amministrazione – così il sindaco Diego Ferrara e l’assessore Stefano Rispoli – Abbiamo lavorato molto per mettere insieme il progetto che ha in sé svariati interventi che ci consentiranno di risollevare le sorti urbanistiche e anche sociali di una parte di città dove si è sentito in maniera più incisiva il processo di spopolamento che in 15 anni ha visto Chieti con circa 10.000 abitanti in meno – aggiunge testualmente l’articolo online. Si tratta di un perimetro ricco di presenze storiche e culturali, ma privo di servizi e parcheggi e sui questo si basa la rigenerazione da noi proposta con il recupero e la rifunzionalizzazione dell’ex Conservatorio delle Clarisse e del Conservatorio di S. Raffaele Arcangelo, che saranno adibiti a spazi culturali, ma anche a foresteria e ad alloggi temporanei per utenza fragile che si connettono strettamente agli altri interventi sui sistemi infrastrutturali di connessione e interscambio modale che prevedono la realizzazione di un parcheggio multipiano ipogeo sotto di Piazza Garibaldi, la creazione di un parco pubblico sopra e l’apertura alla città degli antichi orti murati dei conventi limitrofi su cui si sta già procedendo a intercettare i progettisti – precisa il comunicato. Si tratta di un’area che vogliamo far letteralmente risorgere, cosa che avverrà a riqualificazione finita e secondo un cronoprogramma serrato che accompagna tutta la progettazione PNRR”.

