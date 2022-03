Chieti, Rimosso un pino secco a piazzale Marconi

Chieti, nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale:

Chieti, 4 marzo 2022 – Nella

mattinata di oggi è stato indispensabile provvedere alla rimozione di un pino

pericoloso a Piazzale Marconi.

- Pubblicità -

“Un’operazione inevitabile, condotta

dall’Ufficio verde del Comune che costantemente monitora lo stato e,

soprattutto, la pericolosità delle alberature cittadine – spiegano il sindaco Diego Ferrara e l’assessore all’Ambiente

e Transizione ecologica, Chiara

Zappalorto – Il pino era secco, una condizione derivante dalla posizione

della pianta, che trovandosi in un contesto prevalentemente cementificato, con

il tempo ha perso la sua vitalità dall’apparato radicale, in quanto le radici non

potevano più espandersi o trarre il nutrimento necessario a sopravvivere – Una

sorta di asfissia che ha di fatto reso pericoloso il pino, che proprio perché

radicalmente morto, era a rischio collasso – riporta testualmente l’articolo online. Siamo intervenuti a tutela della

pubblica incolumità, fine che anima tutte le azioni di rimozione, ma che

procede di pari passo alla ripiantumazione, cosa che stiamo effettuando dal

primo giorno di governo e su cui siamo costantemente concentrati, anche nella

ricerca di risorse da destinare allo scopo – riporta testualmente l’articolo online. Nella nostra visione di città, il

verde occupa una posizione primaria, lo consideriamo un vero e proprio

patrimonio che, come tale, deve essere curato e manutenuto a dovere, perché sia

rigoglioso, ma anche perché sia sicuro, nel senso che non rappresenti un

problema per la pubblica incolumità, come in questo caso”.

Lo riporta una nota diffusa, poco fa, dal Comune teatino e online sul portale istituzionale dell’Ente. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 14, anche mediante il sito internet del Comune di Chieti, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: comune.chieti.it