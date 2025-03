Chieti, Rinasce il laghetto della Villa

Comune di Chieti, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:Chieti, 19 marzo 2025 – Si stanno gradualmente riempiendo i due invasi del laghetto della Villa, tornati puliti dopo l’intervento di straordinaria manutenzione effettuato in sinergia fra l’Amministrazione comunale e Formula Ambiente che gestirà lo spazio e il verde più frequentati della città. Stamane si è fatto il punto sui lavori svolti e su quelli che interesseranno anche altre sezioni di quell’area con il sindaco Diego Ferrara, il vicesindaco Paolo De Cesare, l’assessora all’Ambiente Chiara Zappalorto, il responsabile di Formula, Nicola Della Corina e lo staff della società operativo con quello della struttura tecnica comunale – “Si risolve finalmente e grazie alla fattiva collaborazione con Formula Ambiente un problema complesso, per via dei problemi economici dell’Ente, ma soprattutto per quelli tecnici del laghetto che ci hanno costretto a compiere vari passi per arrivare alla soluzione di oggi – ricorda il sindaco Diego Ferrara – . Mi preme ricordare alla cittadinanza che nei mesi estivi abbiamo cercato di fare tutto il possibile per agire con mezzi sostenibili, perché il problema tecnico principale avrebbe richiesto oltre alla sostituzione di pompe e pezzi, anche la pulitura del laghetto e il riempimento con acqua potabile: farlo nel pieno della crisi idrica che ha attanagliato gran parte della città non era assolutamente possibile, era inappropriato e ci esponeva a possibili conseguenze penali – precisa il comunicato. Così, risolto prima il problema tecnico a livello di pompe e valvole e poi anche di condutture e sottoservizi, abbiamo proceduto alla pulizia del laghetto in modo da non nuocere alla fauna – viene evidenziato sul sito web. Dopo aver usato l’acqua della bonifica per la pulizia, il riempimento sta avvenendo ora in modo graduale, nel pieno rispetto di quelle che sono le norme e soprattutto dell’ambiente”. “Il cuore della Villa comunale torna a splendere grazie una riqualificazione importantissima che nasce da un accordo di partenariato con la società Formula Ambiente che si è prestata attraverso un atto di liberalità a prendere in gestione questo spazio e seguirlo anche per il futuro – così il vicesindaco Paolo De Cesare – a mantenerlo al meglio sia ripristinando le pompe di ricircolo, che erano uno dei problemi che si riproponeva nel corso degli anni, sia riattivando i getti d’acqua che fuoriescono dal tridente della statua di Nettuno che sovrasta uno dei due bacini – aggiunge la nota pubblicata. Abbiamo impiegato del tempo perché era necessario preservare l’acqua pubblica e potabile, in questo momento di crisi idrica abbiamo ritenuto che bisognava attingere all’acqua della bonifica e con un piccolo impianto siamo riusciti a fare un ricambio dell’acqua del laghetto – Siamo veramente soddisfatti perché ognuno per le sue competenze siamo riusciti a riportare questa parte della nostra Villa alla sua grande bellezza – L’invito ora che rivolgiamo alla città, oltre che godere della rinascita di questa area, di rispettare questo luogo e di non dare da mangiare alle tartarughe e i pesci, perché possa mantenersi pulito e vivibile il più a lungo possibile”. “Siamo riusciti a ripristinare in modo completamente sostenibile la bellezza e il decoro di questi luoghi, felici di averlo fatto in collaborazione con Formula Ambiente che in questi anni ci è stata vicina nella sensibile gestione del decoro urbano – aggiunge l’assessore all’Ambiente Chiara Zappalorto – e che è stata uno dei motori di questa attività, perché le sole risorse del Comune non ci consentivano di sostenere una serie di spese e attività complesse che hanno richiesto tempo – riporta testualmente l’articolo online. L’intesa dà inoltre valore alla nostra azione pro adozione delle aree verdi e affidamento degli spazi urbani, che con il laghetto nelle mani di Formula arriva a un’ottima risposta da parte delle forze economiche e civili della città. Abbiamo agito con la collaborazione e la sistematica condivisione delle scelte con il dipartimento dei Carabinieri forestali, che ci sono stati di supporto nei passaggi cruciali – precisa la nota online. Alla soluzione siamo arrivati senza sprecare acqua potabile e ora si sta provvedendo a un graduale riempimento con un sistema di riciclo dell’acqua della vicina fontanella, in modo da evitare che si disperdesse – si apprende dalla nota stampa. L’appello che mi sento di fare è di non abbandonare le tartarughe nel laghetto, perché è cosa vietata oltre che discutibile – si apprende dalla nota stampa. Quelle presenti oggi saranno preservate e vivranno nel rinato ecosistema che hanno intorno, dove trovano tutto quello di cui hanno bisogno”. “Formula, come gestore di un servizio pubblico così importante ci tiene a lasciare sul territorio un segno tangibile dell’azione quotidiana – conclude Nicola Della Corina, responsabile di Formula Ambiente – , non solo portando avanti quella prevista contrattualmente, ma facendo qualcosa di concreto per il bene comune – recita la nota online sul portale web ufficiale. Noi siamo sempre attenti alle necessità delle città e già dallo scorso anno ci siamo resi conto della grande difficoltà di fare manutenzione al laghetto, così abbiamo aderito alla richiesta dell’Amministrazione e ci siamo messi a disposizione per fare una pulizia radicale dell’invaso, ma anche ripristinando la zampillo della statua del Nettuno e la fontana della Venere in ghisa – si legge sul sito web ufficiale. Provvederemo infine a ripiantare tutte le essenze verdi e ornamentali per completare l’opera anche intorno al laghetto”.

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, in giornata, dal Comune di Chieti e online sul sito web del Comune. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 15, anche sulle pagine del portale web del Comune di Chieti, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: comune.chieti.it