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Politica

Chieti, ringraziamenti e conferme per il centrodestra: Di Nardo, Berghella e Menna protagonisti delle elezioni provinciali.

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Il consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Nico Campitelli, ha espresso gratitudine verso tutti gli amministratori che hanno sostenuto il progetto del centrodestra per il Cambiamento nelle elezioni provinciali di Chieti. Campitelli ha elogiato la rapidità con cui è stata costruita una squadra di amministratori capaci di portare avanti le istanze della coalizione di centrodestra, ringraziando in particolare Angelo Di Nardo per il suo determinato supporto.

Il consigliere ha inoltre fatto menzione speciale a Massimiliano Berghella, sindaco di Treglio, il primo degli eletti con oltre 8.500 voti, confermando così il forte radicamento sul territorio e la capacità di guidare e rappresentare una squadra solida e motivata.

Campitelli ha augurato buon lavoro al presidente della Provincia, Francesco Menna, riconfermato nella carica. Concludendo, ha sottolineato: “Desidero rivolgere un sincero ringraziamento a tutti gli amministratori che hanno scelto di supportare il progetto del centrodestra per il Cambiamento, un progetto nato e costruito in poco tempo.”

L’Ufficio stampa ha riportato le dichiarazioni di Campitelli senza aggiunte o interpretazioni, mantenendo un tono sobrio e neutrale nel riportare la notizia.

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