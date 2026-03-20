Chieti, rinnovato il Consiglio Direttivo FIMAA: eletti presidente e vicepresidente per il prossimo mandato

Il Consiglio Direttivo degli agenti immobiliari e mediatori aderenti a FIMAA è stato rinnovato venerdì 20 marzo presso la sede provinciale di Confcommercio Chieti. L’assemblea, presieduta dalla Presidente provinciale di Confcommercio Chieti Marisa Tiberio, ha visto il rinnovo del Consiglio Direttivo con l’elezione di nuovi membri.

Durante l’assemblea, la Presidente Tiberio ha sottolineato l’importanza di questo momento come occasione di confronto sulle sfide e le opportunità del settore immobiliare in continua evoluzione.

Alla presidenza è stato rieletto Roberto Martino (Chieti), un professionista con esperienza nel settore, che avrà l’obiettivo di rafforzare il ruolo degli agenti immobiliari sul territorio promuovendo trasparenza, professionalità e tutela del mercato. Al ruolo di vicepresidente è stato nominato Lorenzo Pirozzi (Francavilla al Mare), che affiancherà il presidente nelle attività istituzionali e nel coordinamento delle iniziative associative.

Il nuovo Consiglio Direttivo è composto da: Roberto Martino (Chieti), Presidente; Lorenzo Pirozzi (Francavilla al Mare), Vicepresidente; Roberto Reale (Vasto), Consigliere; Annagrazia Galasso (Francavilla al Mare), Consigliere; Lamberto Zulli (Chieti), Consigliere; Giorgio Pirri (Lanciano), Consigliere; Carmela Parolise (Chieti), Consigliere.

Il Consiglio Direttivo rinnovato si prepara a guidare la federazione FIMAA nei prossimi anni, con l’obiettivo di promuovere la professionalità degli agenti immobiliari e la tutela del mercato immobiliare.