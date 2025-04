Chieti, Ripartita la delegazione cinese

Chieti, nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale:Chieti, 16 aprile 2025 – È terminata oggi con una visita alla Walter Tosto il viaggio della delegazione cinese di Yancheng a Chieti, tre giorni di incontri con le realtà del territorio per il gruppo formato sia da rappresentanti istituzionali e sia imprenditoriali, servito a rinsaldare un rapporto di amicizia e cortesia in essere da anni e a scrivere capitoli nuovi alle relazioni internazionali nate grazie ad esso – aggiunge testualmente l’articolo online. “Questo passaggio ha rappresentato un’importante occasione internazionale di crescita e sviluppo per la nostra città” – dichiara il presidente del Consiglio comunale Luigi Febo, motore degli incontri per l’Amministrazione – Grazie al gemellaggio tra Chieti e Yancheng e alle solide relazioni costruite attraverso incontri e scambi continui, stiamo rafforzando i legami culturali e promuovendo un dialogo proficuo tra le rispettive realtà produttive, con l’obiettivo di creare nuove opportunità di collaborazione e sviluppo condiviso – recita il testo pubblicato online. La visita a una delle eccellenze del nostro territorio, ma anche dell’Abruzzo e d’Italia qual è la Walter Tosto, ha chiuso in bellezza tre giorni intensissimi, con un incontro ravvicinato a una delle realtà leader a livello mondiale per tecnologia e creatività. Saremo lieti di tessere ancora relazioni importanti con partner di rilievo, come ANCE Giovani Chieti-Pescara e Confimi Abruzzo, che si sono confermati interlocutori preziosi e propositivi per la delegazione – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. La sinergia creata ha permesso di dare concretezza a una giornata di grande valore istituzionale ed economico – Chieti è orgogliosa di essere stata la porta d’ingresso in Abruzzo per questo incontro internazionale, e si candida a essere protagonista anche dei futuri passi che le nostre due comunità potranno compiere insieme, come deve fare il capoluogo di una provincia ricca di eccellenze produttive, culturali e ambientali, che continueremo a promuovere con i mezzi a nostra disposizione”. “Rimaniamo curiosi e ottimisti dopo la visita della delegazione cinese oggi nella nostra azienda così Luca Tosto, presidente di Confimi Industria Abruzzo e Ceo Walter Tosto – . Il confronto con il mondo cinese è senza dubbio importante e stimolante: bisogna però essere onesti e concreti nel riconoscere che il salto tecnologico compiuto dalla Cina, soprattutto nell’ambito delle energie rinnovabili e immagazzinabili, è stato sorprendente – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Noi mettiamo in campo tutte le nostre migliori potenzialità, ma è evidente che ci troviamo di fronte a un cambiamento di proporzioni vastissime – si apprende dalla nota stampa. Se un tempo era la Cina ad ammirare il nostro know-how, oggi siamo noi ad osservare con grande attenzione – e anche un certo stupore – questa parte di mondo, i suoi colossi industriali e mercati in continua evoluzione – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Occasioni come questa sono preziose per aprire nuove prospettive e, soprattutto, per mantenere viva la sfida dell’innovazione”. “È stato un vero onore contribuire all’organizzazione di questo incontro promosso dal Comune di Chieti con le due città cinesi di Nanchino e Yancheng e facilitare lo scambio tra aziende e istituzioni – afferma Alessandra Relmi, direttrice di Confimi Industria Abruzzo – . Le piccole e medie imprese abruzzesi, pur non potendo sempre competere su scala globale in termini di volumi o capitali, hanno ancora molto da offrire: possono instaurare collaborazioni intelligenti, costruire relazioni solide e intercettare fornitori e partner strategici – Crediamo fortemente che il valore del nostro tessuto imprenditoriale stia anche nella sua capacità di adattarsi, aprirsi e cercare sinergie con realtà così diverse ma, proprio per questo, ricche di opportunità. Per questi motivi contiamo di recarci nei prossimi mesi, con le nostre aziende associate, in Cina consolidando così il rapporto nato in questa occasione”.

