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Chieti, Risposta di Aca a Di Primio: parametri nei limiti in attesa di conferma del SIAN

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Consiglio Regionale dell’Abruzzo, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale dell’Ufficio Stampa:20 marzo 2026 – 11:37- “Ringrazio l’ACA che con la nota di stamattina, che allego, ha prontamente dato riscontro alla mia richiesta di informazioni sulla situazione relativa alla non potabilità dell’acqua nella parte alta della città di Chieti – precisa la nota online. Apprendo con soddisfazione che i parametri sarebbero rientrati nei limiti di potabilità previsti dalle norme – Restiamo quindi in attesa della conferma che solo il SIAN può dare ed in caso di esito positivo, dell’ordinanza del Comune di revoca della precedente che inibiva l’uso dell’acqua perchè non potabile”. E’ quanto dichiara il difensore civico della Regione Abruzzo, Umberto Di Primio – recita il testo pubblicato online.  

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, nelle ultime ore, dal servizio stampa del Consiglio Regionale dell’Abruzzo. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 11, anche mediante il canale web istituzionale del Consiglio Regionale d’Abruzzo, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: emiciclonews.it

 

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