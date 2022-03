Chieti, Rotary dona un albero e allestisce un’aiuola su viale della Villa comunale.

Comune di Chieti, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:

Un nuovo albero e un’aiuola, sono il dono che il Rotary Club Chieti Majella ha fatto stamane alla città, con una piccola cerimonia che si è tenuta sul viale che conduce alla Villa Comunale, luogo scelto per la messa a dimora dell’albero offerto dal club, quale Service per la settima area d’azione per il sostegno ambientale del Rotary International. Presenti alla cerimonia di consegna la Presidente del Club Beatrice Manganiello e i soci del Chieti Maiella con l’Assessore Chiara Zappalorto – riporta testualmente l’articolo online. “Siamo lieti di questa nuova sinergia “viva” – così l’assessore Zappalorto – che ha arricchito la nostra villa comunale di un albero in più e di un’aiuola allestita dal Rotary. Si tratta di una collaborazione che invitiamo ad imitare, ora si può grazie al regolamento del Verde da noi adottato, proprio perché le cure del nostro verde siano diffuse e condivise con cittadini e associazioni”.“Il Rotary Chieti Maiella ha voluto donare alla città di Chieti un nuovo leccio su Viale 4 Novembre e un’aiuola con delle piante di rosmarino pendulo sotto la statua di Chiarini all’ingresso della Villa Comunale- dice la Presidente- per contribuire ad incrementare il verde a Chieti”.

