Chieti, Rottamazione dei ruoli, Chieti avvia il confronto: “Scelta da valutare con attenzione, ma di grande interesse per il Comune e per la cittadinanza”.

Comune di Chieti, ultime dal sito web istituzionale:Importante partecipazione istituzionale e tecnica all’incontro “Definizione Agevolata – Rottamazione ruoli e gestione delle entrate”, promosso da IFEL in collaborazione con il Comune di Chieti e svoltosi oggi nella Sala Cascella della Camera di Commercio Chieti-Pescara – si legge sul sito web ufficiale. L’iniziativa ha visto gli interventi del sindaco di Chieti Giovanni Legnini, del vicedirettore IFEL e responsabile Finanza Locale ANCI Andrea Ferri, dell’esperto IFEL in materia di tributi locali Pasquale Mirto e dell’assessore alle Finanze Manuel Pantalone, che hanno approfondito il quadro normativo e gli aspetti organizzativi della definizione agevolata, della riscossione e della gestione delle entrate comunali – aggiunge la nota pubblicata. Presenti sindaci e amministratori dei Comuni di Casoli, Pennapiedimonte, Bucchianico, Rapino, Ari, Miglianico, Fara Filiorum Petri, nonché consiglieri comunali, dirigenti e tecnici provenienti da diversi enti locali, a conferma dell’interesse verso un tema che incide direttamente sulla sostenibilità finanziaria dei Comuni e sul rapporto con cittadini e imprese – “La gestione delle entrate è un tema strategico per il futuro dei Comuni – così il sindaco Giovanni Legnini nell’introdurre i lavori – . È fondamentale che gli enti locali condividano esperienze, competenze e buone pratiche, evitando che ogni amministrazione affronti da sola gli stessi problemi – precisa il comunicato. Il confronto promosso con IFEL va proprio in questa direzione – si apprende dalla nota stampa. Per il Comune di Chieti l’adesione alla rottamazione assume un valore ancora maggiore – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Dopo il dissesto finanziario e il fallimento della società in house che gestiva il servizio, siamo chiamati a ricostruire un modello efficace e sostenibile, che restituisca certezze e fiducia alla cittadinanza – si apprende dal portale web ufficiale. La definizione agevolata rappresenta uno strumento di grande interesse per il Comune e intendiamo valutarne con attenzione l’adozione, attraverso le necessarie verifiche tecniche e finanziarie – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Allo stesso tempo abbiamo revocato la procedura di gara avviata in precedenza perché riteniamo necessario definire prima quale modello organizzativo vogliamo costruire e solo dopo individuare gli strumenti più idonei – precisa la nota online. La mia convinzione è che un Comune non possa perdere il controllo della propria politica delle entrate – Si possono valutare forme di collaborazione con soggetti esterni, ma l’indirizzo e la gestione strategica devono rimanere in capo all’amministrazione – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Con il supporto di IFEL e dei suoi esperti lavoreremo per costruire un sistema innovativo, rafforzando le attività di accertamento e riscossione e recuperando la piena capacità del Comune di programmare e governare le proprie entrate – recita la nota online sul portale web ufficiale. È una sfida che riguarda l’equilibrio dei conti dell’ente, ma soprattutto la qualità dei servizi e i diritti dei cittadini”. Dagli interventi tecnici è emerso che, in una situazione di difficoltà finanziaria dell’ente, sia nell’interesse generale del Comune adottare strumenti che favoriscano una più rapida definizione delle posizioni debitorie e il recupero delle entrate – Facilitare tali procedure consentirebbe di incrementare le risorse disponibili, migliorare la soddisfazione dei creditori e ridurre il rischio che il Comune si trovi a sostenere un disavanzo residuo al termine della gestione straordinaria – si apprende dal portale web ufficiale.

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, nelle ultime ore, dal Comune teatino e online sul portale istituzionale dell’Ente. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 20, anche mediante il canale web istituzionale del Comune di Chieti, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: comune.chieti.it