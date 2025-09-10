Chieti, Sabato 13 settembre Chieti accoglie Panatta, Graziani e Despaigne con “Un campione in famiglia”,

Comune di Chieti, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:Chieti, 10 settembre 2025 – Una giornata speciale, dedicata ai giovani, alle scuole e alle famiglie: sabato 13 settembre dalle 9 alle 12 Piazza San Giustino sarà il cuore pulsante dello sport grazie all’arrivo di Un Campione in Famiglia, tour nazionale promosso da Generali con la sua rete Cattolica Assicurazioni – aggiunge la nota pubblicata. Campi di tennis, pallavolo e calcetto saranno allestiti in piazza per far vivere a ragazzi e bambini l’emozione di giocare insieme a tre autentiche leggende: Adriano Panatta, Ciccio Graziani e Charles Despaigne, che guideranno i partecipanti in vere e proprie masterclass a cielo aperto – aggiunge testualmente l’articolo online. L’iniziativa è gratuita, ma richiede però la registrazione tramite il portale dedicato (https://rgevents.it/ ) per poter essere inseriti nelle squadre delle varie discipline e prendere parte attiva alle attività sportive – si apprende dalla nota stampa. “Lo sport è salute, prevenzione, inclusione – così il sindaco Diego Ferrara con gli assessori allo Sport e all’Istruzione Manuel Pantalone e Teresa Giammarino- . Questa iniziativa ha un valore speciale perché lo riporta nelle piazze, nei luoghi della vita quotidiana, rendendolo accessibile a tutti – precisa la nota online. Un campione in famiglia è un esempio concreto di come lo sport possa diventare esperienza popolare e comunitaria, al servizio della crescita delle nuove generazioni – precisa il comunicato. Siamo orgogliosi che Chieti sia tra le tappe di questo tour nazionale – recita la nota online sul portale web ufficiale. Con questo evento, che si aggiunge alle tante iniziative di Chieti Città Europea dello Sport, dimostriamo quanto crediamo nello sport come strumento sociale – recita la nota online sul portale web ufficiale. La presenza di Panatta, Despaigne e Graziani renderà indimenticabile l’esperienza per i nostri ragazzi, che avranno l’occasione di confrontarsi con maestri straordinari – precisa la nota online. Sarà una piazza viva, piena di energia, che invita tutti a partecipare – Lo sport educa al rispetto, alla passione e all’impegno – L’iniziativa è pensata per i giovani e per le famiglie, per unire al divertimento l’importanza dei valori – precisa la nota online. Essere scelti tra le piazze italiane ospitanti è un riconoscimento per la nostra città e vogliamo che tutti i bambini abbiano la possibilità di vivere questa occasione”. “Un campione in famiglia non è solo un evento sportivo, ma una vera esperienza di piazza e di comunità – conclude Massimo Romano, agente generale Cattolica Chieti e motore dell’evento – . Panatta, Graziani e Despaigne non sono soltanto campioni, ma personalità dello sport grandi e umili al contempo, figure capaci di trasmettere valori e passione ai più giovani – precisa il comunicato. Sabato saranno loro gli eccezionali maestri di sport e di vita, esempi sportivi, etici e morali che con le proprie esperienze possono incidere molto e bene nella vita dei giovani sportivi del territorio, quindi è indispensabile essere presenti, partecipare e interagire con tutti e tre i campioni Invitiamo la città a registrarsi e partecipare: sarà una mattinata che resterà impressa nella memoria dei ragazzi e delle famiglie, anche grazie alla presenza delle telecamere di Rai 1 che racconteranno l’evento in Linea Verde Bike”.

