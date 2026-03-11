Chieti, Sabato 14 marzo la camminata solidale “Passi che accendono il cambiamento”, oggi la presentazione: “Un evento per le donne il cui ricavato sosterrà le ospiti della fondazione San Camillo per ragazze madri”

Comune di Chieti, ultime dal sito web istituzionale:Chieti, 11 marzo 2026 – Il Comitato per le Pari Opportunità dell’Ordine degli Avvocati di Chieti il giorno 14 marzo 2026 si mette in marcia, con “Passi che accendono il cambiamento”, la camminata per sensibilizzare sulle tematiche delle pari opportunità nel mese dedicato alla donna e sul benessere e solidarietà. L’evento, che gode del Patrocinio del Comune di Chieti e della Fidapa BPW Italy, Distretto Sud/Est – Sezione di Chieti, consiste in un’ora di attività all’aperto, unitamente all’Associazione Camminata Energetica Asd-Aps guidata dalla Trainar Simona Bucciarelli, al fine di proporre una camminata consapevole e unica nel suo genere – recita la nota online sul portale web ufficiale. Il ritrovo sarà alle ore 17.00 alla Villa Comunale, il percorso è semplice, adatto a tutti e si concluderà a Piazza S. Giustino – La camminata prevede un contributo di partecipazione pari a 10 euro che sosterrà il fine solidale dell’iniziativa: l’intero ricavato sarà infatti devoluto alla Fondazione San Camillo di Chieti, che ospita e sostiene tante ragazze madri, donne in difficoltà e bambini – precisa la nota online. Per partecipare è obbligatoria la prenotazione al n. 348/6583266 oppure al link con il form per la prenotazione: https://docs.google – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. com/forms/d/1NZQox4h5nXmyQsHHGNz9nJi_TxXk4yeXqt25-vB687k/viewform “Abbiamo scelto di patrocinare questa bellissima iniziativa perché è importante dare rilievo anche istituzionale a progetti che nascono dal territorio e mettono insieme contenuti, partecipazione e valori – così l’assessore alle Pari Opportunità Chiara Zappalorto presentando l’iniziativa -. In questo caso protagonisti sono il comitato promotore e l’Ordine degli Avvocati, con cui abbiamo avviato un percorso fatto non solo di riflessioni ma anche di iniziative concrete e partecipate – si apprende dalla nota stampa. La camminata di sabato unisce sport, socialità e sensibilizzazione su un tema fondamentale come il ruolo delle donne e le pari opportunità. Lo sport, in questo caso, diventa anche una metafora: il cammino che le donne stanno compiendo per arrivare a una piena parità, un percorso su cui molto è stato fatto ma su cui c’è ancora tanta strada da percorrere – recita la nota online sul portale web ufficiale. Per questo rivolgo un invito alla città a partecipare”. “Non solo mimose, ma donne in cammino che faticano, lottano ogni giorno per la tutela dei propri diritti, che non accettano più ruoli marginali, che gridano e rivendicano a squarciagola il proprio ruolo primario, al pari di quello degli uomini – così Maria Luisa Campanella, Presidente del Comitato per le Pari Opportunità dell’Ordine degli Avvocati di Chieti – . Passo dopo passo, l’evento è una grande metafora della vita: arrivare a raggiungere i propri obiettivi nonostante le difficoltà ed al di là dell’impegno che ognuno, nel proprio ambito di competenza, mette per il raggiungimento effettivo delle pari opportunità. La differenza il gap tra uomo e donne esiste ancora esiste dappertutto, una discriminazione anche economica: i ruoli dirigenziali sono ancora per la maggior parte appannaggio degli uomini – C’è da fare tantissimo e secondo me c’è da fare tanto anche da parte delle donne che devono avere la consapevolezza del loro valore e quindi potersi affermare e poter e poter raggiungere la vera parità. Per partecipare all’evento bisogna iscriversi, c’è un QR code che serve a registrarsi e a ottenere le cuffie per la camminata – si legge sul sito web ufficiale. Il fine è solidale, ci aspettiamo che a partecipare siano in tanti e tante”. “Abbiamo voluto celebrare l’8 marzo con un segno diverso dal solito convegno: un’iniziativa aperta a tutte e tutti, che metta insieme movimento, comunità e attenzione ai diritti – dice Patrizia Politi, past-president della FIDAPA di Chieti – Abbiamo accolto con entusiasmo la proposta del CPO dell’Ordine degli Avvocati di Chieti, con cui collaboriamo da anni su iniziative dedicate al diritto e alla tutela delle donne – recita la nota online sul portale web ufficiale. Il nostro lavoro comune proseguirà anche con il convegno del 19 marzo nella sala Cascella della Camera di Commercio, dedicato proprio a questi temi – Anche se non siamo un club service, i valori delle pari opportunità e della solidarietà verso chi vive situazioni di fragilità, come le donne e i bambini accolti nelle case famiglia, sono perfettamente in linea con le nostre attività. Promuovere la crescita personale, civile e sociale delle donne significa contribuire a costruire una comunità più equa e inclusiva – I fondi raccolti saranno destinati alla Fondazione San Camillo di Chieti, a sostegno dei progetti di accoglienza per donne in difficoltà. Sport, solidarietà e pari opportunità: un modo semplice ma concreto per stare insieme e fare qualcosa di importante per la comunità più fragile”.

