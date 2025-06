Chieti, Sabato 21 giugno esami pubblici del Dipartimento di Architettura alla Biblioteca Marilia Bonincontro

Chieti, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Comune:Chieti, 17 giugno 2025 – Sabato 21 giugno dalle ore 10.00, la Biblioteca Comunale “Marilia Bonincontro” gestita da Chieti Solidale per conto del Comune di Chieti, ospita una giornata interamente dedicata alla cultura partecipata e alla rigenerazione urbana e sociale realizzata in collaborazione con il Dipartimento di Architettura dell’Università “G. d’Annunzio” di Chieti–Pescara, corso di laurea Urbanistica 1 diretto dal professor Piero Rovigatti e il CSV. L’evento costituisce una tappa del programma OLTRE IL CORTILE/Festival delle Scuole e dei presidi socio culturali aperti e partecipati di Pescara e Chieti Seconda rassegna di laboratori, workshop partecipativi, incontri culturali e conviviali delle Scuole e presidi socio culturali aperti e partecipati delle periferie di Pescara e Chieti – precisa il comunicato. “L’appuntamento del 21 giugno rappresenta uno degli esempi concreti di sinergia tra enti pubblici, mondo accademico, realtà associative e cittadinanza attiva – illustrano il sindaco Diego Ferrara con il presidente del Cda di Chieti Solidale Pierluigi Balietti e l’assessora alle Politiche Sociali Alberta Giannini – . Ciò costituirà un primo passo formale ma sostanziale verso la firma di un Patto di Comunità per la gestione condivisa di beni comuni e spazi urbani per coinvolgere una rete tra enti pubblici e privati, enti del terzo Settore, scuole e privati cittadini – precisa la nota online. Un ulteriore patto di sinergia e collaborazione con l’Università d’Annunzio, con cui il Comune è già parte di un protocollo volto alla rivitalizzazione del centro storico e dello sviluppo di presenza e attività sul territorio cittadino – Sarà emozionante, poi, vivere dal vivo la vita universitaria con la sezione dedicata agli esami e costruire insieme un percorso capace di mettere in contatto enti e utenza studentesca e cittadina, per rivitalizzare zone sensibili della città come in questo caso”. “In particolare, l’evento vedrà come protagonisti gli studenti e le studentesse del corso di Urbanistica 1 diretto dal professor Piero Rovigatti (corso di laurea in Architettura, Dipartimento di Architettura – DdA), impegnati nella presentazione pubblica degli esiti del lavoro di ricerca e mappatura svolto durante l’anno accademico – spiega Fabiola Nucci motore della biblioteca Bonincontro – . Gli “Atlanti di comunità” realizzati durante il corso offrono strumenti conoscitivi e visioni per la rigenerazione e la rivitalizzazione condivisa del quartiere Villaggio Celdit, dove è ubicata la Biblioteca Bonincontro – riporta testualmente l’articolo online. Siamo attivi da anni come presidio culturale e sociale del territorio, ma grazie all’evento faremo un passo avanti e inedito, perché con l’esame pubblico e partecipato del corso di Urbanistica 1 e la presentazione degli Atlanti di comunità, saremo attori principali insieme al Dipartimento di Architettura della d’Annunzio e al Comune di Chieti, nel percorso di costruzione di una rete cittadina impegnata a rendere il quartiere, a due passi dal Campus universitario, luogo aperto, accessibile, inclusivo, dedicato alla cultura, all’educazione e alla progettazione partecipata – si apprende dal portale web ufficiale. L’intera giornata è aperta al pubblico, con ingresso libero e rappresenta un esempio concreto di alleanza tra cultura pubblica e saperi universitari, in grado di generare coesione sociale e nuove forme di cittadinanza attiva – si legge sul sito web ufficiale. Sarà anche l’occasione per presentare ufficialmente le linee programmatiche del Protocollo d’intesa tra il Dipartimento di Architettura, il Comune di Chieti Assessorato alle Politiche Sociali e Chieti Solidale Srl e il CSV Abruzzo aperto al dibattito dei presenti”. Programma Sabato 21 giugno 2025 dalle ore 10.00 Biblioteca Comunale M. Bonincontro, Piazza Pio X – Chieti Scalo · Ore 10.00 – 13.00 – Laboratorio di autocostruzione partecipata Con: student3 del corso di Urbanistica 1, volontari dell’associazione I Luoghi del Buonincontro APS, giovani migranti del centro ARCI di Chieti A cura di Fabiola Nucci (Biblioteca Bonincontro), Francesca Caiafa e Piero Rovigatti (DdA – Officina Beni Comuni Urbani). · Ore 15.00 – Esame pubblico e partecipato del corso di Urbanistica 1. Presentazione degli Atlanti di comunità. Docenti: Piero Rovigatti, con Francesca Caiafa – · Ore 19.00 – Presentazione delle linee programmatiche del Protocollo d’intesa tra il Dipartimento di Architettura e il Comune di Chieti e Chieti Solidale Srl e CSV Abruzzo aperto al dibattito dei presenti Intervengono: Diego Ferrara, Sindaco di Chieti Alberta Giannini, Assessora alle Politiche Sociali Pierluigi Balietti, Presidente Chieti Solidale Srl Piero Rovigatti, Dipartimento di Architettura – Ud’A Ermanno Di Bonaventura , Vice presidente CSV Abruzzo Fabiola Nucci, responsabile Biblioteca Bonincontro · Ore 20.00 Momento conviviale, a cura de I Luoghi del Buonincontro APS Ore 21.30 Proiezione all’aperto in Piazza San Pio X del film “Pane e Tulipani” Nell’ambito della rassegna “Il Cinema nel Villaggio / Il Villaggio nel Cinema”, a cura di Officina Beni Comuni Urbani e Arci Chieti.

