Chieti, Sabato 27 settembre 2025, alle ore 19 all’Auditorium Cianfarani si terrà la prima edizione della Rassegna corale

Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa del Comune di Chieti attraverso il portale web istituzionale:Chieti, 25 settembre 2025 – Al via sabato 27 settembre la rassegna corale Harmoniae Teatinae, che si svolgerà all’Auditorium Cianfarani dalle ore 19. L’evento è organizzato dall’Associazione Coro Harmonicus di Chieti in collaborazione con il Museo Archeologico Nazionale “La Civitella” di Chieti, in occasione delle GEP (Giornate Europee Europee del Patrimonio) è patrocinato dal Comune – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. “La volontà di creare rete e sinergia con gli enti e le realtà del territorio ha spinto l’associazione e la direzione artistica a continuare la collaborazione con il FAI, Delegazione di Chieti, dedito a sua volta a valorizzare le meraviglie della città e della sua cultura millenaria – dicono gli organizzatori – . Per l’occasione il Coro Harmonicus ospiterà il Coro Musica Antiqua (Italia- Umbria) e il Coro Muna Wase (Francia – Bretagna). Essendo da sempre impegnati sulla didattica musicale, l’associazione, in collaborazione con la Chorus Inside Cori d’Abruzzo e la Federcori, ha fortemente voluto creare un momento precedente la Rassegna aperto a tutti e dedicato alla presentazione del libro “Leggo e canto”, metodo di lettura vocale per coristi di Alessandro Zucchetti presso la sede Chorus Inside Cori d’Abruzzo (Via Giuseppe Verdi n. 15, Chieti) dalle 16.30 alle 17.30”. Per maggiori informazioni consultare le pagine social del Coro Harmonicus (IG – @harmonicusitalia – it, FB – @coroharmonicus) e le pagine social del FAI e del Museo –

