Chieti, Sabato in Largo Cremonesi l’evento L’Estate improvvisa.

Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa del Comune di Chieti attraverso il portale web istituzionale:Chieti, 1° luglio 2025 – A Largo Cremonesi arriva la musica de L’Estate improvvisa in programma a Largo Cremonesi il prossimo 5 luglio, a cura del Club Fictio, dell’Arci Chieti e con il patrocinio del Comune, che coinvolgerà Tony Pancella, Massimo Manzi ed Ares Tavolazzi, musicisti d’eccezione che allieteranno la serata con uno speciale repertorio – riporta testualmente l’articolo online. Stamane la presentazione con il sindaco Diego Ferrara, il vicesindaco Paolo De Cesare, i consiglieri Edoardo Raimondi e Paride Paci, rispettivamente per Fictio e Arci Chieti e Tony Pancella – “Bella la musica che anima i luoghi della città, specie quelli bellissimi ma meno frequentati di altri come Largo Cremonesi – così il sindaco Diego Ferrara – . Un appuntamento con la bellezza della musica che va oltre il gusto personale per tutti i palati e quello di un luogo iconico, pittoresco e scenografico, fra i più belli della città Un anfiteatro naturale che ospita di solito il cinema, ora arriva la musica e sarà una cornice bella e da vivere, ma soprattutto aperta a tutti – precisa la nota online. Si tratta di beni immateriali che contribuiscono al benessere della comunità. L’importanza della musica è universale, anche in un momento difficile, condizionato dall’aria di guerra e vorrei che questo e gli altri eventi musicali venissero dedicati alle popolazioni che stanno soffrendo gli orrori della guerra”. “Iniziative simili chiariscono bene quanto è importante la sinergia fra associazioni e Comune per animare la città – aggiunge Paolo De Cesare – . Questo appuntamento arricchisce il nostro cartellone che stiamo per varare e che prevede tanti appuntamenti – precisa il comunicato. Grande gratitudine, dunque, alle associazioni che hanno raccolto l’invito a fare parte del cartellone e ai motori dell’iniziativa, all’insegna della buona musica e del talento teatino – recita il testo pubblicato online. Bello lo scenario di piazza Cremonesi che sta prendendo sempre più spazio e voga, grazie al contributo delle associazioni che ci aiutano a fare bene per la città a livello culturale, turistico e di intrattenimento”. “L’ultima volta che abbiamo fatto un’esperienza di festival a Largo Cremonesi era alla fine degli anni 80 e fu un evento davvero bellissimo – così Tony Pancella – . C’era un’altra stagione del Fictio, animata dalla musica che vide ospite Tony Scott e Irio De Paula, il chitarrista brasiliano di grandissimo valore che riempì quello spazio di musica e di gente – L’idea è riportare la musica dal vivo in un luogo dove c’è anche un’acustica speciale e dal vivo – Lo faremo con un concerto con Ares Tavolazzi, musicista ben presente nella storia della musica italiana, da Paolo Conte, Battisti e Guccini, oltre alla partecipazione al gruppo storico degli Area – si apprende dal portale web ufficiale. Con lui anche Massimo Manzi, che ho conosciuto nell’84 in una masterclass e da allora di tanto in tanto ci rincontriamo – aggiunge testualmente l’articolo online. Estate improvvisa, perché c’è l’improvvisazione nel significato, come format, abbiamo anche una Primavera improvvisa e lo ripeteremo per l’estate e, forse anche per l’autunno – aggiunge testualmente l’articolo online. L’invito è per sabato, musica e anche masterclass con Tavolazzi, prima volta a Chieti alle 16 al Fictio con ingressi da prenotare con un costo simbolico, importante per amanti della musica e per musicisti di ogni età”. Per prenotare la masterclass al Fictio cell. 334/2533019 o mail: fictioclub@gmail.com “Abbiamo voluto assemblare una giornata di musica in varie forme, da godere e vivere – aggiunge il consigliere Edoardo Raimondi, del circolo Fictio – , voglio ringraziare gli uffici che ci hanno supportato, gli altri motori dell’evento come Arci Chieti, una grande famiglia che cerca di sostenere tutta l’attività dei circoli, grazie anche a Tony Pancella che ci ha dato questa possibilità e a Stefano Pulcinella che è parte del Consiglio direttivo del circolo e a tutti i sostenitori che hanno reso possibile l’evento, nonché ai commercianti dell’intera città, segnale bellissimo di sinergia – si legge sul sito web ufficiale. L’invito è a essere parte di questo evento, un nuovo inizio per quanto riguarda la musica, nel segno di una volontà del centro storico di essere sempre più scenario di iniziative e di farlo in modo sostenibile, grazie alla cooperazione fra realtà associative e comunità nel nome della cultura”. “Il mondo Arci c’è, la sinergia nasce con il comitato provinciale – aggiunge Paride Paci – e il circolo Fictio, non saremmo riusciti a rendere concreto questo evento senza il sostegno delle realtà del territorio e una collaborazione che ci permetterà di dare una bellissima occasione alla città in uno spazio di altissimo livello qual è Largo Cremonesi, uno dei più adatti alle manifestazioni culturali – precisa la nota online. Grazie all’Amministrazione per il sostegno per non fermarsi, nonostante le difficoltà, a dare spazio a chi vuole contribuire a creare occasioni del territorio – aggiunge testualmente l’articolo online. Grazie anche a Roberto Giuliani e Chieti Welcome che ci ha dato una grande mano sia nella promozione e sia nella presentazione dell’evento”.

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, nelle ultime ore, dal servizio stampa del Comune di Chieti. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 15, anche mediante il sito internet del Comune di Chieti, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: comune.chieti.it