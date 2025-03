Chieti, Sabato l’evento sportivo Just the woman I am, a cura del Consorzio Città Solidale.

Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa del Comune di Chieti attraverso il portale web istituzionale:Chieti, 5 marzo 2025 – Scalda i motori la corsa/camminata di sabato 8 marzo che prenderà vita nel Campus dell’Università degli studi “G. d’Annunzio”, in gemellaggio con la città di Torino, il CUS Torino e il Politecnico di Torino, sotto l’egida di Just The Woman I Am 2025 Chieti, a cura del Consorzio di cooperative sociali Città Solidale con il patrocinio di Comune e Università. Un evento che unisce sport, prevenzione sanitaria e ricerca universitaria sulla salute e sul cancro – aggiunge testualmente l’articolo online. L’evento avrà inizio alle ore 9 con l’accoglienza dei partecipanti, i saluti istituzionali, un momento di convivialità con il caffè e una sessione di stretching per prepararsi al meglio alla corsa, che prenderà il via alle ore 10. L’ingresso al campus è facilmente accessibile attraverso l’Arco Blu in via Pescara 94. “Siamo lieti che l’importanza della ricerca venga giustamente coniugata all’esigenza di arrivare capillarmente alla popolazione interessata – così il sindaco Diego Ferrara, con il vicesindaco Paolo De Cesare e gli assessori a Politiche sociali e Pari Opportunità Alberta Giannini e Chiara Zappalorto – . Per questa ragione abbiamo accolto con massima disponibilità l’iniziativa e invitiamo più persone possibili a parteciparvi, sia per evidenziare l’importanza della ricerca specie nell’ambito della prevenzione di patologie che interessano maggiormente le donne, sia per aprire la città a un diverso modo di rappresentare presenza e importanza sul valore dell’8 marzo, più che come ricorrenza, come giornata capace di evidenziare tematiche che accomunano principalmente la dimensione femminile – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Sempre di sostanza il supporto alla ricerca che nel sodalizio con lo sport si rivela ancora una volta un sostegno forte, efficace e diffuso”. “L’Università d’Annunzio di Chieti-Pescara partecipa con interesse e convinzione all’evento Just The Woman I Am Chieti 2025 – commenta il prorettore vicario Carmine Catenacci – La manifestazione, che avrà luogo proprio nel Campus universitario di Chieti, propone attività di disseminazione, coinvolgimento e approfondimento su tematiche di rilevante valore pubblico, quali le nuove linee della ricerca sul cancro, la guida alla prevenzione medica e ai corretti stili di vita, la promozione della parità di genere e di ogni forma di inclusione – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Nella diffusione e condivisione di questi saperi l’Ateneo svolge un ruolo primario sul versante sia della ricerca e della formazione sia del trasferimento delle conoscenze, con specifica attenzione al territorio – La salute è un bene sociale prezioso e complesso, che va tutelato attraverso i progressi della scienza e la valorizzazione delle relazioni umane, come si propone di fare l’evento”. “Tutti sono invitati a partecipare a questa mattinata all’insegna dell’emozione, del divertimento e della solidarietà – così Mariacarla Di Renzo presidente del consorzio Città Solidale e motore dell’iniziativa – Questa iniziativa non solo promuove il progresso scientifico, ma rappresenta anche un’importante occasione di sensibilizzazione sull’importanza della prevenzione e di stili di vita sani, l’evento sottolinea il valore dell’attività fisica, di un’alimentazione equilibrata e dei principi di inclusione e parità di genere – così gli organizzatori – . Il programma della giornata prevede numerose attività coinvolgenti, tra cui una camminata di 5 km all’interno, a cui è possibile ancora iscriversi nelle modalità iscritte a volantino, del campus dell’Università di Chieti, un villaggio della prevenzione ad ingresso libero con stand informativi e interattivi, esibizioni artistiche, culturali e sportive, nonché workshop e presentazioni a cura di associazioni locali – precisa il comunicato. Sarà inoltre allestita un’area interamente dedicata ai più piccoli, con animazione, palloncini e zucchero filato – recita il testo pubblicato online. Uno dei momenti più emozionanti della giornata sarà il flash mob organizzato dalle bambine e dai bambini delle scuole dell’infanzia di Chieti, che offriranno al pubblico un’esperienza unica e suggestiva – Il ricavato sarà devoluto alla ricerca universitaria e a quella sul cancro”.

