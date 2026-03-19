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Chieti, Salvini interviene sui carburanti: controlli e fine alle speculazioni

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Il consigliere provinciale di Chieti e vice coordinatore regionale Lega Giovani Abruzzo, Claudio Carretta, ha espresso gratitudine al vicepremier Matteo Salvini per il suo tempestivo intervento riguardo ai carburanti. Grazie alla convocazione delle compagnie petrolifere da parte di Salvini, è stato possibile accelerare il taglio dei prezzi, garantendo che i risparmi raggiungano direttamente le tasche degli italiani.

Carretta ha sottolineato l’importanza della massima celerità nell’applicazione dei ribassi da parte di tutti gli operatori, senza ritardi o giustificazioni. Inoltre, ha annunciato che la Guardia di Finanza sta già conducendo controlli per individuare e sanzionare eventuali speculatori che possano ostacolare il raggiungimento di prezzi più accessibili per i consumatori.

Il consigliere ha dichiarato: “Ogni centesimo risparmiato sui carburanti deve tornare nelle tasche degli italiani, e grazie all’intervento di Salvini ci sono ora maggiori controlli e basta speculazioni”. Si attende quindi un’immediata risposta da parte delle compagnie petrolifere, affinché i cittadini possano beneficiare pienamente dei ribassi dei prezzi.

La convocazione delle compagnie petrolifere da parte del vicepremier Salvini ha dunque portato a dei risultati concreti nel settore dei carburanti, con un impegno a garantire trasparenza e equità per i consumatori.

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