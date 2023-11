Chieti-Sambenedettese 2-2: il tabellino della partita

Chieti Calcio, novita’ dal portale web ufficiale dei neroverdi:

Termina 2-2 il big match tra Chieti e Sambenedettese – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Apre la contesa il giovane neroverde Paletta, Arrigoni e Sirri ribaltano il match in 5 minuti – precisa il comunicato. In pieno extra-time è Fall a rimettere tutto in equilibrio – recita il testo pubblicato online. Il tabellino del match:CHIETI: Serra, Marino (dal 30′ st Gatto), Conson, Postiglione, Forgione, Masawoud (dal 40′ st Mancini), Laziz, Mercuri (dal 21’st Ardemagni), Paletta (dal 21′ st Di Sabatino), Fall, Salvatore – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. A disposizione: Antignani, Spinelli, D’Ancora, Romagno, Mazzei All. Chianese SAMBENEDETTESE: Coco, Pagliari, Sbardella, Arrigoni, Scimia (dal 41′ st Pietropalo), Tomassini (dal 41′ st Pezzola), Alessandro (dal 25′ st Paolini), Barberini, Zoboletti, Sirri, Cardoni – aggiunge la nota pubblicata. A disposizione: Grillo, Romairone, Bonifazi, Orfano, Leonardo, Martiniello – recita il testo pubblicato online. All. Lauro Marcatori: 19′ Paletta (Chieti), 35′ Arrigoni (Sambenedettese), 39′ Sirri (Sambenedettese), 94′ Fall (Chieti)Ammonizioni: Fall, Laziz, Mazzei, D’Ancora, Postiglione (Chieti) – Barberini, Alessandro, Scimmia (Sambenedettese)Espulsioni: Chianese (Chieti) | Barberini (Sambenedettese – doppia ammonizione), Sirri (Sambenedettese), Maretti (Sambenedettese), Amadio (Sambenedettese), Lauro (Sambenedettese)

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, oggi, dal Chieti Calcio e online sul sito web della squadra. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 18, anche sulle pagine del portale web del Chieti Calcio, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: chietifc1922.com