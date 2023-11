Chieti-Sambenedettese: info vendita biglietti per gli abbonati

Si riporta di seguito quanto diramato dall’Ufficio Stampa del Chieti Calcio attraverso il proprio portale web:

Come già anticipato, in occasione della partita di domenica contro la Sambenedettese ci sarà la GIORNATA NEROVERDE. Tutti gli abbonati potranno usufruire del diritto di prelazione online oppure al botteghino dello stadio – Non sarà consentita la vendita dei tagliandi ai non abbonati fino al termine del periodo di prelazione – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. 𝗩𝗘𝗡𝗗𝗜𝗧𝗔 𝗕𝗜𝗚𝗟𝗜𝗘𝗧𝗧𝗜 𝗔𝗕𝗕𝗢𝗡𝗔𝗧𝗜 𝗢𝗡𝗟𝗜𝗡𝗘 Gli abbonati potranno acquistare il biglietto su www.ciaotickets.com a partire da oggi 15 novembre ore 17 fino a domani 16 novembre ore 16. Sarà necessario inserire il codice presente sul retro della tessera per effettuare l’acquisto – 𝗩𝗘𝗡𝗗𝗜𝗧𝗔 𝗕𝗜𝗚𝗟𝗜𝗘𝗧𝗧𝗜 𝗣𝗘𝗥 𝗚𝗟𝗜 𝗔𝗕𝗕𝗢𝗡𝗔𝗧𝗜 𝗔𝗟 𝗕𝗢𝗧𝗧𝗘𝗚𝗛𝗜𝗡𝗢 𝗗𝗘𝗟𝗟𝗢 𝗦𝗧𝗔𝗗𝗜𝗢 La Società mette a disposizione anche il botteghino dello stadio a partire da oggi pomeriggio ore 17 fino alle 19. Domani, invece, dalle 10 alle 14 e dalle 15 alle 16. Sarà necessario presentarsi con la tessera per effettuare l’acquisto – riporta testualmente l’articolo online. COSTO TAGLIANDI Curva Volpi €8,00 (intero) – €4,00 (ridotto)Tribuna Centrale €20,00 (intero) – €10,00 (ridotto)Tribuna Laterale €15,00 (intero) – €7,50 (ridotto)Poltronissime €25,00Gratis per le seguenti categorie: Under 10 (non compiuti), Disabili (100%) e accompagnatoreRidotto per le seguenti categorie: Under 16 (non compiuti), Donne, Over 70 (compiuti), disabilità inferiore al 100% Nelle prossime ore seguiranno comunicazioni ufficiali per la vendita libera dei tagliandi.

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, in giornata, dal Chieti Calcio e online sul sito web della squadra. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 15, anche mediante il canale web istituzionale del Chieti Calcio, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: chietifc1922.com