Chieti, San Giustino e Palio de lu Riucchiappe, ecco quello che c’è da sapere su mobilità e strade

Chieti, 9 maggio 2022 – Di seguito le indicazioni per la cittadinanza e il

pubblico che affluirà in città in occasione delle Festività di San Giustino e

delle manifestazioni del Palio de lu Ricchiappe e di alcuni eventi della festa

- Pubblicità -

“Dopo 25 aprile e Primo Maggio la città si prepara ai ritrovati appuntamenti

che si terranno il giorno di San Giustino – così il sindaco Diego Ferrara e l’assessore

agli Eventi, Paolo De Cesare – L’invito per tutti è goderci una giornata di

festa e di serenità nella nostra Chieti, con tutto quello che mercoledì sarà vivibile,

dagli appuntamenti per San Giustino, che culmineranno con il concerto di

Michele Zarrillo alla Villa comunale, l’11 sera dalle ore 21, dal Palio che

coinvolgerà tutti e 14 i "quarti" cittadini

Deviazioni e mobilità contingentata aiuteranno la città a ospitare

iniziative di intrattenimento che daranno l’avvio ufficiale anche al calendario

del Maggio Teatino e che saranno di vario genere e per tutti, dallo sport allo

spettacolo, per grandi e anche piccini, ai quali sarà dedicato un ambito tutto

di giochi gonfiabili e attrazioni, proprio nel cuore della città, a piazza Vico

che li ospiterà dalle ore 18 alle 20.30. Un programma ricco, che animerà la

città dalla mattina alle ore 10, con il Corteo Storico a cura dell’associazione

Teate Nostra, che da Corso Marrucino approderà alla Villa Comunale, dove si

svolgeranno i festeggiamenti per il compleanno della Città di Achille; in

piazza Vico ci sarà la misica gruppo Vaskomania già dalle ore 9,30 per il Caffè

Bon bon; nel pomeriggio ci sarà il Palio dell’associazione Scopri Teate, “lu

Ricchiappe”prenderà vita dalle ore 16 alle 20, con partenza da Sant’Anna

percorrendo via Arniense fino alla Ex Pescheria; alla Villa, oltre a Zarrillo

ci saranno i Dj set a cura di Arturo Capone, già dal pomeriggio, alle 17 con dj

Kalabrese alla consolle; infine da piazza Trento e Trieste a viale IV Novembre stazioneranno

gli ambulanti storici della Festività di San Giustino”.

Il Palio e i divieti per renderlo possibile nell’ordinanza della Polizia

L'ordinanza nel link: https://tinyurl.com/2vdurmm6

L’ordinanza nel link: https://tinyurl.com/2vdurmm6

Al fine

di consentire lo svolgimento della competizione sportiva è prevista:

1.

la soppressione temporanea del capolinea

del Servizio di Trasporto Pubblico Urbano in P.le S. Anna , dalle ore 15,45

alle ore 18,30;

2.

l’istituzione del divieto di sosta con

rimozione su entrambi i lati, dalle ore 14,00 alle ore 18,30, nelle seguenti

strade attraversate dal percorso del corteo e della gara··podistica: Via Valignani

, Piazza

Garibaldi (da intersezione

con Via P.

A. Valignani all’intersezione con

Via T. Di Petta, nonché nel tratto compreso tra le due intersezioni con Via F.

Salomone) , Via Arniense (da intersezione con Piazza Garibaldi a intersezione

con Piazza Matteotti), Piazza Matteotti (lato a valle dell’area parcheggio

centrale), secondo tratto di C.so Marrucino (da L.go Valignani a Via Arniense)

;

3.

l’istituzione del divieto di transito

veicolare, dalle ore 15,45 alle ore 18,30 circa e comunque fino al passaggio di

tutti i concorrenti della gara, in P.le S. Anna, ad eccezione del tratto viario

che collega Via Ferri e Via A. Fieramosca con Via E. !anni e Via Albanese , che

dovrà rimanere aperto per il normale traffico veicolare ;

4.

l’istituzione del divieto di transito

veicolare , dalle ore 16,30 alle ore 18,30 circa e comunque fino al passaggio

di tutti i concorrenti della gara , nelle seguenti strade attraversate dal percorso

del corteo e della gara podistica : Via P. A. Valignani , Piazza Garibaldi (da

intersezione con Via P.A. Valignani a intersezione con Via Arniense) , Via

Arniense (da intersezione con Piazza Garibaldi a intersezione con Piazza

Matteotti) , secondo tratto di e – so Marrucino (da L.go Valignani a Via

Arniense) nonché in tutte le strade che vi sboccano;

5.

l’istituzione delle seguenti limitazioni

e deviazioni, durante il periodo di chiusura al traffico di cui ai punti 3 e 4:

l’obbligo di svolta a sinistra verso Via E. Ianni o diritto verso Via

A. Fieramosca o Via Ferri, per i veicoli

provenienti da Via Albanese; l’obbligo di svolta a destra verso Via A. Fieramosca o Via E. lanni, per i veicoli

provenienti da Via Ferri; l’obbligo di svolta a destra verso Via E. Ianni

o a sinistra verso Via Ferri, per i veicoli provenienti da Via A. Fieramosca; l’obbligo

di svolta a sinistra verso Via Ferri, per i veicoli provenienti

da Via Rossi; l’obbligo di svolta a destra verso Via Fonte Cruciani,

per i veicoli provenienti da Via lanni – lato Madonna del Freddo; il divieto

di transito veicolare in Piazza Garibaldi , nel tratto che conduce verso

Via Arniense; l’inversione del senso

di marcia veicolare

nel tratto di

Piazza Garibaldi compreso tra le

due intersezioni con Via F. Salomone; l’obbligo di svolta a sinistra verso

il tratto di Piazza Garibaldi specificato al punto precedente, per i veicoli

provenienti da Via F. Salomone, e di nuovo a sinistra con sbocco presso

l’intersezione in uscita su Via F. Salomone; l’obbligo di

svolta a destra

verso Via Papa

Giovanni XXIII, per veicoli

provenienti da Via C. De Lollis e da Via Mezzanotte; l’obbligo di svolta a

sinistra verso Via Papa Giovanni XXIII , per veicoli provenienti da Via S.

Michele; l’obbligo di svolta a sinistra verso Viale Amendola , per i

veicoli provenienti da Via Terme Romane – lato Via Forlanini; l’obbligo di

svolta a sinistra verso Via Porta

Monacisca, per i veicoli provenienti da Viale Amendola – lato Via Nicolini; l’obbligo

di svolta a destra verso Via delle Terme Romane, per i veicoli provenienti

da Viale Amendola – si legge sul sito web ufficiale.

6.

L’istituzione del divieto di sosta con

rimozione in Via Arniense, su entrambi i lati del tratto compreso tra

l’intersezione con Via C. Battisti e l’intersezione con Via dei Crociferi,

dalle ore 14,00 alle ore 20,00;

7.

L’istituzione del divieto di transito

veicolare in Via Arniense, nel tratto compreso tra l’intersezione con Piazza

Matteotti e l’intersezione con Via Toppi e e – si apprende dalla nota stampa. so Marrucino, dalle ore 16,30 alle

ore 18,30 circa e comunque fino al passaggio di tutti i concorrenti della gara;

8.

L’istituzione delle seguenti limitazioni

e deviazioni, durante il periodo di chiusura al traffico di cui al punto 7.: sospensione

temporanea della Z.T.L. “82” in Via Cesare de Lollis con orario

16.30-18.30; l’obbligo di svolta a destra verso Via Priscilla, per i veicoli

provenienti da Via dei Vezii; l’obbligo di svolta a destra verso Via C. De

Lollis, per i veicoli provenienti da Via Vicentini, dal primo tratto di Corso

Marrucino e da Via dei Gesuiti;

9.

L’istituzione del divieto di transito

veicolare in Via Arniense, nel tratto compreso tra l’intersezione con Via Toppi

veicolare in Via Arniense, nel tratto compreso tra l'intersezione con Via Toppi e Corso Marrucino e l'intersezione con Via dei Crociferi, dalle ore 16,30 alle ore 20,00 circa e comunque fino al termine della manifestazione;

ore 20,00 circa e comunque fino al termine della manifestazione;

10.

L’istituzione delle seguenti deviazioni,

durante il periodo di chiusura al traffico di cui al punto 9.:

11.

L’obbligo di svolta a destra verso Via Toppi,

per i veicoli provenienti

da Via Arniense/Piazza Matteotti;

12.

L’obbligo di procedere diritto verso Via

Toppi, per i veicoli provenienti da Corso Marrucino

Mobilità per la Festività in onore delSantoPatrono

L’ordinanza nel link: https://tinyurl.com/52y6vsc6

Al fine

di consentire lo svolgimento delle iniziative per la festa di San Giustino, è

prevista:

1.

L’istituzionedeldivietodisostaconrimozioneinPiazzaTrentoeTrieste,nell’areadisostacompresafral’intersezioneconViadellaLiberazioneeV.leIVNovembre,nonchénell’areariservataalleoperazionidicaricoescaricomerciantistantel’ingressodelSeminario,dalleore14,00delgiorno10maggioalleore24,00delgiorno11 maggio2022;

2.

L’istituzionedeldivietodisostaconrimozioneinViale

IVNovembre,dall’intersezioneconPiazzaTrentoeTriesteall’intersezioneconViaR.Paolucci,dalleore14,00delgiorno1Omaggioalleore24,00delgiorno11 maggio2022;

3.

L’istituzionedeldivietoditransitoveicolareinVialeIVNovembre,nel trattoindicatoalpuntoprecedente,perilgiorno1Omaggio2022,dalleore18,00alleore24,00,eperilgiorno11maggio2022,dalleore9,00alleore24,00;

4.

L’istituzionedeldivietoditransitoveicolareinViaVernia,perigiorni 10 e 11maggio2022,dalleore18,00alleore24,00diciascungiorno,adeccezionedeisoliveicoliinsostacheavesserolanecessitàdiriprenderelamarciaveicolare;

5.L’istituzionedell’obbligodiprocederedirittoversoilsecondo trattodiViaPianell-latoViale Europa,periveicoliprovenientidalprimotrattodiViaPianell-latoViaPortaNapoli,duranteiperiodidichiusuraaltrafficodicuialpunto4.

IveicolidegliambulantisonoautorizzatiallasostainPiazzaTrentoeTriesteeinVialeIVNovembre,nelleareeposteindivietodisostaconrimozione

neigiorni10e11maggio2022,anchefuoridaglioraridiconcessioneperlavendita,masenzaaprirealpubblico

