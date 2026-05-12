Chieti, San Giustino sold out: Fabrizio Moro accende il Maggio Teatino e riconferma Chieti palcoscenico dei grandi eventi. L’Amministrazione: “Uno spettacolo di musica e partecipazione che Chieti merita”

Chieti, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Comune:Chieti, 12 maggio 2026 – Piazza San Giustino gremita per Fabrizio Moro che ha portato in città decine di migliaia di persone per assistere al concerto gratuito di Fabrizio Moro, una delle prime tappa del tour Non ho paura di niente, che il cantautore romano ha scelto di aprire a Chieti con un’energia che la piazza ha ricambiato in pieno – recita il testo pubblicato online. “Un sold out che vale più di un numero: le quasi 5.000 persone solo in piazza di ieri sera è il segnale concreto di cinque anni di lavoro per restituire a Chieti la sua capacità di attrarre, animare, emozionare – così il vicesindaco e assessore ai Grandi Eventi Paolo De Cesare – . Ci dispiace per i tanti che non sono riusciti ad accedere a quello che è stato un vero e proprio spettacolo con un artista con una presenza scenica pazzesca e un curriculum eccezionale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Ha richiamato tantissime persone la sua presenza, enfatizzando la capacità di accogliere che la città ha sempre avuto, e che oggi si esprime con una forza nuova in una piazza riqualificata, in un calendario costruito con cura, in una stagione che ha appena preso il via nel modo migliore che si potesse immaginare – Il Maggio Teatino non è solo una rassegna – viene evidenziato sul sito web. È la dimostrazione che una città può investire in cultura, aggregazione e bellezza anche mentre affronta un percorso di risanamento finanziario – riporta testualmente l’articolo online. E che quando lo fa con metodo e visione, i risultati si vedono – recita il testo pubblicato online. Abbiamo lavorato per costruire un Maggio Teatino all’altezza della città e della sua storia – Il concerto di Fabrizio Moro rappresenta il punto più alto di un percorso che in questi anni ha restituito centralità a Chieti, rendendola nuovamente attrattiva per grandi eventi e iniziative di qualità. Piazza San Giustino è oggi il simbolo concreto di questo cambiamento: uno spazio che era stato dimenticato e che abbiamo riportato al centro della vita cittadina attraverso interventi di riqualificazione e una programmazione continua che dopo quasi vent’anni ha ritrovato anche il Capodanno – aggiunge testualmente l’articolo online. Questo successo, che arriva in un crescendo che abbiamo curato di stagione in stagione, dimostra che anche in una situazione economica complessa è possibile investire in cultura, aggregazione e promozione della città, perché Chieti risponde in una maniera eccezionale sempre, grazie anche a una rete di collaborazioni, sponsorizzazioni e sinergie istituzionali che rendono possibili eventi come questo – riporta testualmente l’articolo online. E i risultati di ieri sera ne sono la prova più eloquente – si apprende dalla nota stampa. Il Maggio Teatino 2026 si presenta con un calendario ancora più ampio, costruito per valorizzare la città attraverso cultura, turismo, spettacolo, sport e partecipazione delle associazioni e delle scuole del territorio – recita il testo pubblicato online. Un percorso possibile anche grazie al sostegno di Toto Holdings e Megalò, che hanno accompagnato questa stagione e che ringraziamo per la loro fiducia nella città. Il concerto di ieri sera si inserisce in un quadro più ampio di rinascita culturale che riguarda l’intera città. Il Teatro Marrucino ha chiuso un’altra stagione record tra prosa e lirica – si legge sul sito web ufficiale. I palazzi storici si stanno riaprendo alla fruibilità: presto sarà accessibile parte dell’ex Cinema Eden, poi il Supercinema; a lavori di rigenerazione completati torneranno alla città Palazzo Massangioli, le Vie dei Conventi, le Scuole Nolli, l’ex Asilo Principessa di Piemonte e il Casone a Brecciarola – si legge sul sito web ufficiale. Un patrimonio straordinario che si sta restituendo, pezzo dopo pezzo, a chi lo abita e a chi viene a scoprirlo – riporta testualmente l’articolo online. Un ringraziamento speciale va alla Polizia Locale, alle Forze dell’Ordine e a tutti i volontari che hanno garantito sicurezza, ordine e supporto alle decine di migliaia di persone presenti ieri durante tutta la giornata in piazza e in città, per via della festa e degli eventi, nonché dello street food che alla Villa ha concentrato una grandissima affluenza – si apprende dal portale web ufficiale. Il loro lavoro è parte integrante di ogni evento riuscito”.

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, poco fa, dal Comune teatino e online sul portale istituzionale dell’Ente. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 15, anche mediante il sito internet del Comune di Chieti, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: comune.chieti.it