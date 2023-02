Chieti, San Martino al via i lavori.

- Advertisement -

Chieti, 15 febbraio 2023 – Consegnati stamani alla ditta esecutrice, i lavori di riqualificazione dell’impianto sportivo comunale di San Martino, in disuso da anni perché non a norma – Sul posto gli assessori a Lavori Pubblici e Sport Stefano Rispoli e Manuel Pantalone, con il direttore dei lavori architetto Matteo Michetti e la funzionaria comunale Tina Maiorino – “L’area sportiva sarà riqualificata e resa fruibile – così gli assessori ai Lavori Pubblici e allo Sport, Stefano Rispoli e Manuel Pantalone, che oggi hanno materialmente consegnato l’impianto sportivo alla ditta esecutrice – Grazie a un emendamento alla legge regionale presentato dalla consigliera Barbara Stella, che ringraziamo, siamo riusciti ad ottenere una cifra che ci consente di recuperare il campetto polivalente, pulire e ripristinare quello da tennis e di bocce, abbattere gli spogliatoi che oltre a essere fatiscenti sono anche non a norma con le regole antisismiche e a rifare gli impianti elettrici, l’illuminazione e le recinzioni – Il verde sarà riorganizzato e rimesso in ordine e introdurremo attrezzi per fare attività ginnica – viene evidenziato sul sito web. Non è escluso che una volta recuperato, l’Amministrazione decida di procedere a una gestione indiretta per completare le strutture o renderle disponibili per tutto l’anno”.

