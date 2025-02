Chieti, Sarà intitolato a Michael Luciani il campetto di via dei Frentani. Sì della Giunta.

Comune di Chieti, ultime dal sito web istituzionale:Chieti 16 febbraio 2025 – Sarà intitolato a Michael Luciani il campetto sportivo di via dei Frentani, per ricordare il giovane chef morto a causa di un incidente stradale a metà ottobre, così ha deciso l’ultima Giunta rispondendo positivamente a un’istanza presentata all’Amministrazione dall’associazione “Michi per Sempre” per l’intitolazione del campetto – riporta testualmente l’articolo online. “Non potevamo non accoglierla, perché la tragica e prematura perdita di Michael ha segnato la città tutta – così il sindaco con l’assessore allo Sport Manuel Pantalone, il vicesindaco Paolo De Cesare e il consigliere Valerio Giannini – In questo modo contribuiremo ad onorare la memoria di Michael, riconoscendone l’impegno e i valori di amicizia, aggregazione e sportività che lo hanno contraddistinto nella sua vita – si legge sul sito web ufficiale. L’intitolazione del campetto sarà realizzata con la collaborazione dell’Associazione proponente – Per procedere abbiamo bisogno del parere preventivo della Prefettura perché sarà una intitolazione in deroga alle norme vigenti vista la sua recente scomparsa, ma siamo convinti che sia un atto giusto e rappresenta un gesto simbolico di grande valore sociale e affettivo – aggiunge testualmente l’articolo online. Adottando questa proposta di intitolazione, l’Amministrazione desidera promuovere il ricordo di Michael Luciani e il messaggio positivo legato al suo nome, il tutto nel rispetto delle normative vigenti – precisa la nota online. Una vita dedicata allo sport, Michael era un grandissimo tifoso neroverde, ma anche alla cucina, che lo aveva portato ad aprire un’attività al Tricalle proprio un mese prima dell’incidente, la pizzeria dello Chef, luogo di qualità, che lo appassionava tantissimo, ma anche riferimento per trovarsi fra amici, un’esigenza sentita in modo ancora più forte dalla sua scomparsa – si legge sul sito web ufficiale. Il campo sarà un altro luogo in cui ricordarlo, la nostra intenzione è quello di renderlo fruibile alla città, tant’è che a giorni avvieremo un bando per sponsorizzazione per individuare chi voglia riqualificarlo e custodirlo rendendolo aperto e a disposizione della cittadinanza”.

