Chieti, sassi contro il pullman della squadra: rotto un finestrino

CHIETI – Durante il rientro da Recanati dopo la gara persa 2-0, il pullman del Chieti è stato preso di mira da un gruppo di persone che, lungo una strada secondaria, avrebbe tentato di bloccarne il passaggio e lanciato sassi e altri oggetti contro il mezzo. Secondo una prima ricostruzione, l’episodio sarebbe avvenuto poco prima dell’ingresso in A14.

A bordo erano presenti i calciatori e due dirigenti. In seguito ai lanci, il primo strato di un finestrino è andato in frantumi, senza conseguenze per i passeggeri. L’autista ha allargato la traiettoria ed è riuscito ad allontanarsi, riprendendo la marcia verso Chieti.

All’arrivo allo stadio Angelini erano presenti Polizia di Stato e Carabinieri per prevenire ulteriori criticità. Non si segnalano feriti. Sull’accaduto sono in corso accertamenti per identificare i responsabili.