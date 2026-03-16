Chieti Scalo, 6° appuntamento con il Sororanze festival: storie di donne ribelli raccontate oggi

Giovedì 19 marzo 2026 si terrà il sesto appuntamento del Sororanze festival presso la Biblioteca sociale “Marilia Bonincontro” a Chieti Scalo. L’evento, organizzato da Bibliodrammatica aps con ideazione e direzione artistica di Beniamino Cardines, è parte del progetto promosso dal WWTS/World Woman Talent System Abruzzo che si propone di raccontare storie di donne ribelli.

Il festival vede la partecipazione di donne che parlano di altre donne e di sé stesse, coinvolgendo diverse figure di spicco come Annamaria Di Lorenzo (poetessa) che interpreterà Giovanna d’Arco, Maria Tommasa Primavera (poetessa) che si esibirà come Evita Peròn, Maria Carinta Naccarella (cabarettista) che interpreterà Cleopatra e Antonella Faieta (Presidente Nazionale Telefono Rosa) che vestirà i panni di Virginia Woolf. Inoltre, Alberta Giannini, Assessora alle politiche sociali del Comune di Chieti, parteciperà all’evento.

Margherita Bonfilio del WWTS Abruzzo ha dichiarato: “Con il World Woman Talent System, promuoviamo l’organizzazione della prima edizione di Sororanze festival, cultura e socialità. Protagonista il valore delle donne, la loro presenza nella società contemporanea come multistrato di valenze, competenze, esperienze. Storie. Ringrazio personalmente, a nome di tutte noi donne, Beniamino Cardines e il suo infaticabile estro creativo.”

Beniamino Cardines, ideatore e direttore artistico dell’evento, ha sottolineato l’importanza di porre l’accento sul valore sociale della figura femminile, auspicando una società libera dagli stereotipi e costruita sul rispetto, sul dialogo e sulla reciprocità.

Il Sororanze festival vanta il patrocinio della Provincia di Pescara, del Comune di Pescara, del Comune di Chieti, del Comune di Loreto Aprutino e della Presidenza del Consiglio Regionale della Regione Abruzzo. L’evento è realizzato grazie alla collaborazione di diverse associazioni e spazi culturali tra cui WWTS/World Woman Talent System, Bibliodrammatica aps, AP/ArteProssima, Ci vuole un villaggio aps, La Casa di Cristina odv-ets, Ooops!, Eracle – Templari Federiciani aps e molti altri.

Il programma del Sororanze festival va da novembre 2025 a maggio 2026 e prevede una serie di incontri gratuiti con alcune delle figure femminili più emblematiche della storia, interpretate dalle ospiti dell’evento. Un’occasione unica per riflettere sull’importanza del ruolo della donna nella società contemporanea e per celebrarne le infinite sfaccettature.